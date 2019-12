Le courant passe au Thunder

Pour la première fois de la saison, après vingt-huit matchs, OKC a atteint l’équilibre hier soir avec une troisième victoire de suite contre Phoenix, la quatorzième de l’année, pour autant de défaites. Un succès marqué par le record en carrière de Shai Gilgeous-Alexander, auteur de 32 points à 13/18 aux tirs.

« Il y a simplement beaucoup de tirs qui sont rentrés ce soir » assure-t-il. « Je les ai la plupart du temps, j’ai eu plus de réussite cette fois-ci, mais c’est le résultat du travail accompli au quotidien. Je vais continuer comme ça. »

Mais la franchise ne s’est pas reposée sur la réussite de son arrière titulaire : le danger est venu de partout – 56% aux tirs dont 42% à 3-points. « Beaucoup de joueurs ont marqué, et quand tout le monde est chaud, c’est dur à défendre » constate Danilo Gallinari, 22 points. Dennis Schroder en a mis 24 lui, Chris Paul, 15. Les deux pivots Nerlens Noel et Steven Adams ont fait le job avec 10 points chacun, mais c’est ce quatuor qui porte réellement le club cette saison et lui offre une superbe variation en attaque. En décembre, le Thunder possède la cinquième attaque de la ligue.

Un gros test contre les Clippers lundi

Certes, avant cette troisième victoire de suite, il y a eu deux succès miracles contre Chicago et Memphis avec des déficits de 26 et 24 points effacés. Mais c’est aussi la preuve que la franchise possède une grosse puissance de feu. « On a évidemment mieux commencé ce soir que lors des deux derniers matchs » déclare Billy Donovan. « Il y a beaucoup de gars qui ont contribué et on a fait du très bon boulot. »

« On n’est plus à l’aise les uns avec les autres, on comprend mieux les forces de chacun » poursuit l’entraîneur. « La communication est très bonne et on essaie de faciliter le jeu pour tout le monde. » Le tout alors que Chris Paul ne devait pas jouer un seul match dans l’Oklahoma, que Danilo Gallinari, Dennis Schroder et Steven Adams reviennent souvent dans les rumeurs de transfert. Un groupe revanchard qui sera mis à l’épreuve après-demain avec la réception des Clippers.