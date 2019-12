[Programme du soir] Les Sixers à la relance face aux Mavericks ?

Après les chocs de la nuit dernière, la nuit s’annonce moins palpitante, malgré 10 rencontres au programme.

On suivra quand même avec intérêt le duel entre les Pacers et les Kings (01h00) et forcément l’affiche du soir, entre les Sixers et les Mavericks. Ce sera à partir de 02h00, sur beIN Sports 1, mais toujours sans Luka Doncic.

Oklahoma City a l’occasion de retrouver l’équilibre face aux Suns (02h00) tandis qu’il y aura un intéressant duel entre Nikola Jokic et Karl-Anthony Towns à partir de 03h00, à suivre sur beIN Max 4. Enfin, on regardera aussi avec attention l’affrontement entre les Blazers et le Magic d’Evan Fournier. Ce sera à partir de 04h00.