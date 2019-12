Aaron Gordon est dans le dur

Le calendrier du Magic s’est considérablement compliqué depuis dix jours et dans ces altitudes, les Flordiens ont manqué d’air. Avec cinq défaites en six matches, ils sont en difficulté et un joueur symbolise bien ce coup de mou : Aaron Gordon. Avec 11.5 points à 36% de réussite au shoot et 23% à 3-pts dans cette période, l’intérieur est loin de son meilleur niveau. Il est même sur trois matches de suite à moins de dix points et 35% de réussite…

« Je dois trouver mon rythme », assume Aaron Gordon. « Je ne suis pas dans le rythme actuellement. J’ai la balle où je le souhaite et je suis satisfait des positions que je prends. Seulement, je ne mets pas dedans. Les tirs vont finir par rentrer. Je dois continuer de bosser, me détendre et être plus concentré sur le basket. »

Ce qui peut expliquer ces ternes performances, ce sont les problèmes physiques de l’ailier fort. Fin novembre, il avait été gêné par sa cheville droite, manquant trois matches consécutifs. « Je dois m’assurer que mon corps fonctionne bien. J’ai des soucis qui perdurent, donc je dois en parler au staff. »

Sans doute qu’Aaron Gordon manque également de confiance puisque les statistiques prouvent qu’il est particulièrement maladroit quand il shoote tout seul. Plus il est ouvert, moins il touche la cible…

Autre bémol : plus il dribble, moins il est adroit également. « Il ne met pas ses tirs de loin », constate et résume Steve Clifford. « Il en a manqué cinq contre les Nuggets. S’il met ses shoots à 3-points, les défenses seront obligées de monter sur lui. » En espérant donc que l’adresse arrive rapidement.