De retour sur les parquets, Deandre Ayton dit avoir retenu la leçon

« Une fois que j’ai foulé le parquet, je savais que ça allait aller. » Malgré ce sentiment, Deandre Ayton ne cache pas s’être senti quelque peu rouillé cette nuit, sur le parquet des Clippers. Après son premier retour sur le banc, au bout de huit minutes de jeu, le pivot des Suns, qui était titularisé, rapporte s’être senti « normal ».

Il salue ses coéquipiers pour l’avoir aidé à se remettre dans le rythme, en défense notamment. « Ils m’ont fait des critiques constructives. (Aron) Baynes, par exemple, m’aide beaucoup pour ne pas sauter sur les feintes. » Ses difficultés en défense ne l’ont pas empêché de signer une sortie convaincante sur le plan offensif. Hyper à l’aise dans son tir à quatre mètres, il a terminé la rencontre avec 18 points (9/19) et 12 rebonds, dont 7 offensifs !

Le pivot sait que plus vite il enchaînera ce genre de performance, plus vite il fera oublier cette suspension de 25 matches, après avoir été contrôlé positif à un diurétique. Après cette longue absence, il peut enfin lancer sa deuxième saison dans la ligue.

« J’ai purgé ma peine »

« C’était frustrant et je sais que ce que j’ai fait était la plus grosse erreur, une erreur involontaire, qui me soit arrivée dans ma vie, » assurait-il avant la rencontre. « Je dois en tirer quelque chose, construire là-dessus. C’est une erreur, tout le monde fait des erreurs. L’important, c’est comment on rebondit. Je crois que c’est ce que tout le monde attend. J’ai purgé ma peine, je suis là maintenant. »

Le fait d’être tenu à l’écart des parquets, mais toujours au contact de son équipe, lui aussi permis de réaliser certains aspects de sa jeune carrière. « J’ai pris conscience que je faisais partie de cette franchise, et que les Suns m’aiment et me soutiennent vraiment. Ils m’ont aidé dans ce périple et j’ai beaucoup mûri. »

« C’était difficile lorsqu’ils jouaient et que je devais quitter la salle le jour de match, » poursuivait-il. « Le fait de m’entraîner et d’échanger avec les gars, participer à l’entraînement, m’a permis de rester au contact. Ils ont fait leur boulot sans moi. »

Après avoir démarré très fort leur saison, les Suns ne sont pas au mieux puisqu’ils ont perdu 12 de leurs 16 dernières rencontres. À voir comment le pivot peut aider Phoenix à se remettre dans la bonne direction, même si comme le dit son coach, il ne doit pas être considéré comme le sauveur.