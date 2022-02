Le 27 février, une date pas comme les autres pour Stephen Curry

Ce soir, Golden State accueille le Dallas de Luka Doncic, et on se demande bien ce que va réaliser Stephen Curry ce 27 février.

Pourquoi ? Parce ce que c’est à cette date que le meneur des Warriors a réalisé deux de ses plus belles performances en carrière. D’abord le 27 février 2013, avec son ancien record de points face aux Knicks, au Madison Square Garden.

Les Knicks, 3e à l’Est, accueillent les Warriors, 6e à l’Ouest. Coachés par Mark Jackson, ces derniers n’ont pas connu les playoffs depuis 2007. Prolongé en début de saison pour 48 millions sur quatre ans, Stephen Curry est encore loin d’être une superstar, et il n’est même pas All-Star. Mais c’est ce soir de février qu’il va poser les premières pierres de sa légende.

Dans la Mecque du basket, il va ainsi planter 54 points avec un incroyable 11 sur 13 à 3-points. Le tout avec 6 rebonds et 7 passes, alors même qu’il était en back-to-back ! En face, les Knicks vont tout tenter pour l’arrêter, mais Stephen Curry est en état de grâce. Aujourd’hui, on est habitué aux coups de chaud du double MVP mais, à l’époque, personne ne l’imaginait capable de prendre feu de cette manière…

Le problème, c’est que ses coéquipiers ne sont pas dans un grand soir, et c’est finalement Tyson Chandler qui va sauver les Knicks avec l’un de ses meilleurs matchs en carrière : 16 points et… 28 rebonds !

La victoire du milieu de terrain !

Trois ans plus tard, Stephen Curry réalise un nouveau match d’anthologie un 27 février. C’est face au Oklahoma City de Kevin Durant. Dans la saison régulière historique de Golden State, qui terminera avec 73 victoires pour effacer le record des Bulls de Michael Jordan, Stephen Curry est en état de grâce permanent, et ce match en est peut-être l’apothéose.

Pourtant malmenés par le duo Russell Westbrook – Kevin Durant, les Warriors s’en remettent à leur artificier en chef, aidé de Klay Thompson. Mais c’est bien Stephen Curry (46 points) qui fera la différence, avec un 12/16 de loin (son record de l’époque) et des shoots plus fous et plus « clutch » les uns que les autres.

Et notamment ce dernier coup de poignard dans la prolongation, trois mètres derrière la ligne à 3-points !