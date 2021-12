13 décembre 1983 : Nuggets-Pistons, le match de tous les records de points !

Le 13 décembre 1983, les Pistons et les Nuggets vont nous gratifier d’un véritable All-Star Game en pleine saison régulière. Le match le plus prolifique de l’histoire : 370 points, 142 paniers, 93 passes décisives et 4 joueurs à plus de 40 points ! Tous ces chiffres sont des records, et ils tiennent encore aujourd’hui…

Avec un Isiah Thomas à 47 points, les Pistons s’imposent sur un score hallucinant de 186-184 après trois prolongations malgré les énormes performances de Kiki Vandeweghe, auteur de 51 points plus 8 passes décisives, et des 47 unités d’Alex English.

Ce record de 370 points n’est pas près de tomber même si en 2019, deux rencontres ont approché ce total complètement dingue. Après quatre prolongations, les Bulls avaient battu les Hawks sur le score de 167-161, soit 328 points cumulés. C’était le 1er mars 2019. Près de huit mois plus tard, les Rockets dominaient les Wizards 159-158 (317 points cumulés !) avec 59 points de James Harden, et l’exploit est tout de même considérable puisque les deux équipes n’avaient pas eu besoin de prolongation !