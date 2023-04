23 avril 2011, Brandon Roy réalisait son tout dernier exploit

Ce soir-là, les Blazers accueillent les Mavericks au Rose Garden pour le quatrième match du premier tour des playoffs. La troupe de Dirk Nowitzki mène la série 2 victoires à 1, et s’envole vers un troisième succès.

À la fin du troisième quart-temps, les Blazers sont menés de 23 points, et on se dit que Dallas va tranquillement rentrer à la maison avec une victoire de plus. La suite ? Un mélange d’histoire, d’exploit et d’émotion, signé Brandon Roy.

De l’ombre à la lumière

Pourtant, cette année 2011 est une galère pour l’idole de l’Oregon, abandonné par son genou. 47 matches seulement, la moitié en sortie du banc.

Frustré par son temps de jeu, il se plaint, dans les médias notamment. Mais ce soir-là, c’est bien du banc que le miracle va arriver. Les Mavericks sont loin devant, Brandon Roy veut sa chance, Nate McMillan la lui donne, et il va la saisir. Il va d’abord y avoir cet énorme tir à la toute fin du troisième quart-temps. La machine est lancée.

Le reste est irréel. Brandon Roy prend le match à son compte, et il fait la totale : des gros tirs, des paniers fous, des passes pour LaMarcus Aldridge. Les Blazers étaient morts, ils revivent. Et quand le Roy du Rose Garden égalise après une action à 4 points, la salle prend feu.

« Quand je prends ce tir, je lâche la balle et je regarde par terre » racontait l’intéressé. « Je relève la tête et je vois que c’est dedans. Là, je me dis : ‘Oh, ça va être ce genre de fin de match’. »

De la sueur et des… larmes

La star des Blazers ne va pas s’arrêter là, c’est son jour. Il récupère la balle à 45 secondes de la sirène, drive sur Shawn Marion, s’élève à mi-distance et marque avec la planche. 84-82, il vient d’offrir la victoire aux Blazers. Tous ses coéquipiers viennent le féliciter et Brandon Roy, qui signe le dernier grand exploit de sa carrière, pleure.

« Quand ils m’ont tous attrapé, j’avais juste besoin d’embrasser quelqu’un. Ce genre de sentiment où tu es juste heureux d’être bien entouré. Je n’arrive toujours pas à croire que c’était bien réel. C’était juste un match incroyable. De revenir, avec tout ce que j’ai vécu cette saison, j’ai pensé à tout ça quand les gars sont venus vers moi pour me féliciter, c’était vraiment spécial. »

Brandon Roy finit le match avec 24 points, dont 18 dans le dernier quart-temps, mais surtout, un souvenir inoubliable pour les fans de ce sport. Malgré ça, Portland perdra la série 4-2 laissant Dallas filer vers le titre.

Mais ce soir-là, l’important était ailleurs…

Brandon Roy Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2006-07 POR 57 35 45.6 37.7 83.8 1.0 3.4 4.4 4.0 2.4 1.2 2.0 0.2 16.8 2007-08 POR 74 38 45.4 34.0 75.3 1.1 3.6 4.7 5.8 2.0 1.1 1.8 0.2 19.1 2008-09 POR 78 37 48.0 37.7 82.4 1.3 3.4 4.7 5.1 1.6 1.1 2.0 0.3 22.6 2009-10 POR 65 37 47.3 33.0 78.0 1.1 3.3 4.4 4.7 2.1 0.9 2.0 0.3 21.5 2010-11 POR 47 28 40.0 33.3 84.8 0.6 2.0 2.6 2.7 1.6 0.8 1.2 0.3 12.2 2012-13 MIN 5 24 31.4 0.0 70.0 0.6 2.2 2.8 4.6 1.0 0.6 1.4 0.0 5.8 Total 326 36 45.9 34.8 80.0 1.1 3.2 4.3 4.7 1.9 1.0 1.8 0.2 18.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.