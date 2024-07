Josh Green : « On doit jouer avec ce rythme élevé et cette agressivité »

Après quatre ans de bons et loyaux services à Dallas, ponctuée par une apparition en Finales NBA en juin dernier, Josh Green a fait son baluchon et s’apprête à quitter le Texas pour la Caroline du Nord. Avant ça, le bondissant arrière australien va crânement jouer sa chance olympique avec les Boomers à Paris.

Josh, quel bilan tirez-vous de cette phase de préparation olympique ? Êtes-vous satisfait de la progression du groupe ?

On a fait un bon camp d’entraînement. Tous les gars sont motivés et prêts à commencer la compétition. (…) On doit continuer à jouer les uns pour les autres, et surtout continuer à pousser le rythme. C’est très important pour nous de jouer avec ce rythme élevé et cette agressivité. Le staff nous en parle souvent et ce n’est que comme ça qu’on pourra aller loin.

Vous avez récupéré Jock Landale par rapport à l’été passé, à quel point son retour peut vous aider ?

C’est une bonne nouvelle pour nous, c’est sûr, car c’est très important d’avoir un intérieur dans le jeu FIBA. Il procure une présence dont on a besoin dans la peinture. Il a été très bon dans notre phase de préparation et j’espère que ça va continuer comme ça.

« C’est toute une nouvelle culture qui se met en place à Charlotte »

Vous venez d’être échangé de Dallas à Charlotte, quelle a été votre réaction au moment de quitter les Mavs, où vous évoluiez depuis quatre saisons ?

Dallas gardera toujours une place à part pour moi car c’est là où je suis arrivé après avoir quitté d’Australie à un jeune âge. Ça restera toujours une des endroits où je me sens chez moi. C’était une très bonne expérience pour moi. Nico [Harrison] et J-Kidd m’ont donné une opportunité que je ne suis pas sûr que j’aurais obtenue ailleurs, à cet âge-là. Je suis très reconnaissant par rapport à eux et par rapport à mon passage à Dallas. Mais ainsi va le business de la NBA, je dois maintenant me tourner vers ma nouvelle opportunité avec Charlotte.

Quel est votre regard sur votre nouvelle franchise des Hornets, une équipe encore en reconstruction qui a manqué les playoffs à l’Est ?

Je pense simplement qu’ils ont un très bon groupe de jeunes joueurs et un bon entraîneur qui vient d’arriver, en Charles Lee. Ils ont de nouveaux propriétaires aussi [avec Gabe Plotkin and Rick Schnall], donc c’est toute une nouvelle culture qui se met en place là-bas. Je suis très enthousiaste à l’idée d’en faire partie et pouvoir aider à la créer, en jouant un basket rapide.

Comment pensez-vous pouvoir vous intégrer dans ce groupe jeune et encore en formation ?

Je vais retrouver deux gars que je connais en Grant [Williams] et Seth [Curry]. Je sais que ce sont de bons leaders. Mais ce sont aussi de grands compétiteurs. Ça va être bien de les retrouver et de jouer avec eux à nouveau. J’ai hâte de voir comment ça va se passer.

Propos recueillis à Orléans

Josh Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DAL 39 11 45.2 16.0 56.5 0.7 1.3 2.0 0.7 0.9 0.4 0.4 0.1 2.6 2021-22 DAL 67 16 50.8 35.9 68.9 0.8 1.6 2.4 1.2 1.7 0.7 0.7 0.2 4.8 2022-23 DAL 60 26 53.7 40.2 72.3 0.9 2.1 3.0 1.7 2.6 0.7 1.2 0.1 9.1 2023-24 DAL 57 26 47.9 38.5 68.4 0.7 2.5 3.2 2.3 1.9 0.8 1.1 0.2 8.2 Total 223 20 50.3 37.5 68.9 0.8 1.9 2.7 1.5 1.9 0.7 0.9 0.1 6.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.