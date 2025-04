Le Top 10 de la nuit | Jayson Tatum a calmé le Madison Square Garden

Jayson Tatum est à l’honneur du Top 10 du jour grâce à son tir superbe pour forcer la prolongation à New York. L’ailier des Celtics fait la différence d’un stepback avant de tirer sur OG Anunoby et sauver Boston, finalement vainqueur sur le parquet des Knicks durant les cinq minutes supplémentaires. Question fadeaway et tir lointain, le Wizard Bub Carrington n’est pas mal non plus, et laisse Tyrese Haliburton au sol.

Les défenseurs sont aussi à l’honneur avec le contre superbe d’Isaiah Hartenstein qui s’envole pour scotcher Dalton Knecht, ou celui de Myles Turner sur le rookie AJ Johnson.

Il n’y avait en revanche rien à faire pour stopper la puissance de Giannis Antetokounmpo mais également de Paolo Banchero, ou les arabesques d’Obi Toppin ou de Ja Morant au alley-oop renversé.