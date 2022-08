Comment les contres de Bill Russell ont transformé le basket

Alors que le basket est un sport d’attaque où il faut marquer plus de points que l’adversaire, Bill Russell a bouleversé les mentalités grâce à sa défense.

« Il a changé toute l’histoire du basket. Bill Russell a contrôlé ce sport en ne touchant jamais le ballon » estime Bill Walton, l’ancien pivot de Portland et de Boston.

L’ancien pivot des Celtics a apporté une touche psychologique et tactique à la défense. Le contre est alors devenu une arme de dissuasion autant physique que mentale. Bill Russell voulait faire réfléchir l’attaquant et créer du doute chez lui, pour le forcer à faire le mauvais choix.

« En contrant un joueur, je lui fais comprendre : si tu reviens, je recommence et si tu reviens encore, je recommence encore. Donc tu dois trouver autre chose à faire. Psychologiquement, vous devez le faire douter, lui faire se poser des questions. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que je peux mettre ce shoot ? Vous devez créer du doute ».

Utiliser le contre comme une relance

Une philosophie reprise par certains pivots de la ligue. Notamment par DeAndre Jordan, alors poussé par son coach, Doc Rivers. Aux Clippers, il utilisait une technique vantée par Bill Russell, mais trop peu utilisée, de contrer pour redonner le ballon à son équipe. Et non pas pour balancer la balle dans la foule ou à l’autre bout de la salle.

« Je travaille comme ça maintenant, comme Russell faisait. Contrer en gardant le ballon ou en le balançant à un des mes coéquipiers » assurait ainsi DeAndre Jordan au Los Angeles Times.

Mais pour Bill Russell, le contre n’était pas une réaction du défenseur par rapport à l’attaquant, c’était une action voire une anticipation.

« C’est de l’action et non de la réaction. Quand on contre un shoot par réaction, alors on est chanceux. En d’autres termes, c’est juste de la détente. Alors que le contre, c’est un peu plus que ça. »

Une situation que connaît bien DeAndre Jordan. Avec sa taille et son envergure, il pouvait contrer plus de 10 tirs par match au lycée. Seulement, la majorité était simplement réflexe. Arrivé en NBA, il a fallu changer cela. Comme toujours dans le basket, timing is everything.

Une influence énorme

L’un des joueurs qui a le mieux compris la philosophie de Bill Russell restera Ben Wallace. Pivot sous-dimensionné, il faisait (officiellement) la même taille que Bill Russell (2m06 chacun), et les deux pivots ont beaucoup plus joué sur leur psychologie et leur anticipation que sur leur physique.

Ben Wallace est d’ailleurs le plus petit joueur de l’histoire de la NBA à avoir contré 2 000 shoots.

« Quand vous êtes face à des joueurs plus grands que vous, ils se disent qu’ils ont un plus petit qu’eux en face et donc qu’ils vont pouvoir marquer facilement. Mais vous pouvez facilement voir les shoots de vos adversaires en regardant leur appuis. »

Cette vision de la défense a depuis été reprise par tous les défenseurs. De Hakeem Olajuwon à Dikembe Mutombo en passant par Kareem Abdul-Jabbar, soit les trois meilleurs contreurs de l’histoire de la NBA, tous ont été des disciples de Bill Russell.

C’est pourquoi, le joueur le plus titré de l’histoire n’a jamais hésité à donner des conseils ou à prendre du temps pour parler aux jeunes joueurs de la ligue. Et à continuer à inspirer tous les défenseurs qui l’ont suivi.

Article initialement publié le 24 janvier 2012