Donovan Mitchell en mode superhéros

On peut mener sans discontinuer les 37 dernières minutes d’un match qui en compte 48 et pourtant se donner quelques frissons. Les Cavaliers ont bien failli tout gâcher mercredi lors du Game 2 contre le Heat, avant de l’emporter de neuf points, 121-112. Cleveland peut dire un grand merci à son leader Donovan Mitchell, qui a pleinement répondu présent dans les moments cruciaux.

Cleveland menait pourtant de 19 longueurs et moins de 15 minutes restantes à jouer. Tenace, Miami y a cru jusqu’au bout, en retrouvant de l’intensité défensive et de la confiance pour signer un 25-8 et revenir à une possession à quatre minutes de la fin.

Moment choisi par Donovan Mitchell pour prendre un peu plus le quatrième quart-temps à son compte. « Avec la manière dont j’avais commencé le match et comment j’arrivais à pénétrer dans la raquette pour trouver des coéquipiers, je savais que cela pouvait me permettre d’avoir des ouvertures en deuxième période » a décrypté l’arrière. « Je ne les ai simplement pas nécessairement converties. Puis dans le quatrième quart, je me suis dit ‘OK, laissez moi prendre les devants et essayer de lancer cette série.’ »

La dernière morsure de « Spida »

En sortie de dribble, ou après s’être bien placé pour offrir une solution de passe à un partenaire, Donovan Mitchell a livré une démonstration de sa palette offensive. C’est lui qui une première fois repousse le Heat à quatre points sur un floater en toute fin de possession, malgré deux défenseurs. Puis qui récidive une minute plus tard, sur la tête de Tyler Herro, d’un tir à mi-distance pourtant compliqué.

Après avoir repoussé Miami à deux possessions, l’ancien joueur du Jazz s’est occupé d’achever pour de bon les visiteurs de deux gros shoots à 3-points en isolation. Dix points en à peine deux minutes, dix-sept au total dans le quatrième quart-temps, à 6-9 dont 4/4 derrière l’arc : game over.

« C’est pour cela qu’il est Donovan Mitchell » a résumé Evan Mobley aux médias. « Il a été un leader génial. Il a inscrit des paniers aux moments les plus importants et nous a portés vers la victoire dans le quatrième quart-temps. » « Dans cette période, c’était « bon, il y a deux points d’écart, trouvons un moyen » raconte le MVP du match. « Le premier était un floater, ensuite c’est comme si vous insistiez juste à trouver l’opposition en ma faveur et essayer de trouver des manières d’influencer le match. C’est pour cela que je suis là, c’est mon boulot. »

L’adversité comme moteur

Mitchell a notamment fait la différence par son excellente lecture du jeu pour systématiquement trouver face à lui un défenseur d’un autre calibre que Davion Mitchell. Tyler Herro, Nikola Jovic ou encore Haywood Highsmith n’ont rien pu faire pour l’empêcher d’être le héros du film et éviter le casse du Heat.

« Personne n’a dit que cela allait être facile » a assuré l’entraîneur de Cleveland Kenny Atkinson. « Ce n’est pas votre 10e de l’Est typique. Nous savions que ce serait un combat de chiffonniers. Nous en avons parlé pendant les deux derniers jours, on devait garder notre sang-froid quand ils allaient nous faire mal. Je suis très fier de la façon dont les gars ont fini le match. Evidemment, cela aide quand vous avez Donovan Mitchell. C’était une de ces situations quand une superstar prend le contrôle du match. »

L’arrière confirme une fois de plus sa capacité à se sublimer en playoffs, et à enfiler le costume de « Spida » quand le besoin se fait sentir. Mitchell s’en délecte même. « Je préfère largement une victoire comme celle-là plutôt que de gagner de 20 points comme au Game 1, notamment avec ce qui nous attend comme atmosphère ces prochains jours » a-t-il clamé en conférence de presse. « Nous avons dû trouver une manière d’aller chercher la victoire en tant que groupe. Nous étions devant, nous avions fait des choses positives, d’autres négatives, puis nous avons répondu. Je pense que cela va nous aider match après match quand on ne rentre pas nos tirs ou qu’on ne joue pas bien. Comment trouve-t-on la solution ? Est-ce qu’on en a toujours la volonté ? On a toujours répondu présent, en particulier durant cette saison régulière. Mais le voir comme on l’a fait ce soir, c’est énorme, surtout avant de partir sur la route. »

Les Cavaliers vont désormais prendre la direction de la Floride avec l’avantage dans ce 1er tour (2-0) et une confiance encore au sommet.