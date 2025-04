Damian Lillard a tiré la langue pour son retour

Enfin en tenue, Damian Lillard a passé 37 minutes sur le parquet à Indiana. Un joli total pour un joueur qui n’avait pas joué depuis plus d’un mois, à la faute à une thrombose veineuse profonde au mollet droit. Comment s’est-il senti sur le parquet ?

« Plutôt bien, surtout quand on rappelle que je n’ai pas joué depuis si longtemps. Je reviens pour un match de playoffs donc je dirais que je me suis senti plutôt bien. Plutôt solide », répond l’ancien des Blazers.

Il n’était même pas loin d’être un héros en fin de rencontre, avec un shoot à 3-pts qui a permis à Milwaukee de passer un 13-0 et de revenir à deux points, à 150 secondes du terme. Son dernier panier du match, terminé avec 14 points (4/13 au shoot) et 7 passes, dans la défaite des Bucks.

« On est revenu à deux points, on aurait très bien pu voler ce match. On était en position de le faire », constate Damian Lillard. « C’est une bataille mentale. Il faut être discipliné, se battre, faire ce qu’il est nécessaire de faire. Je n’ai pas pensé à ma fatigue. J’étais sur le parquet pour faire mon travail. »

Le mot est lâché : la fatigue. « Je l’étais un peu, mais comme tout le monde je pense », glisse la star de Milwaukee, ce qui n’a pas échappé à son entraîneur. « Je l’ai gardé en fin de match pour qu’il retrouve sa forme physique », ajoute Doc Rivers. « Il était épuisé, je l’ai vu et je me suis dit qu’on allait le laisser sur le terrain car on a deux jours pour récupérer ensuite. »

Les Bucks, menés désormais 2-0, accueilleront en effet les Pacers vendredi pour un match capital car, sans une victoire à domicile, ils pourront quasiment dire adieu à la qualification.

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.0 2013-14 ☆ POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 ☆ POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 ☆ POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.8 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 ☆ POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.8 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.6 0.4 25.8 2019-20 ☆ POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 ☆ POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.7 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.4 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 ☆ POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 ☆ MIL 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.2 24.3 2024-25 ☆ MIL 58 36 44.8 37.6 92.1 0.5 4.2 4.7 7.1 1.7 1.2 2.8 0.2 24.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.