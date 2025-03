Grâce à leurs jeunes, les Suns se mettent enfin à défendre

Grosse déception de la saison à l’Ouest, les Suns voyaient leurs chances de « play-in » et donc de playoffs fondre comme neige au soleil pendant qu’ils s’enlisaient à la 11e place de leur conférence. Mais depuis quatre matchs, il y a du mieux à Phoenix. Les hommes de Mike Budenholzer restent sur quatre succès consécutifs avec une dernière victoire en date face aux Bucks grâce à un tir de la gagne signé Devin Booker.

Une bonne dynamique liée à du mieux sur le plan défensif, alors que l’équipe n’affiche cette saison que la 26e défense de la Ligue avec 116.4 points encaissés pour 100 possessions…

« C’est simple, on défend », constatait Devin Booker après le succès face aux Cavaliers. « Si on défend, on peut jouer vite et nous n’avons pas à faire face à une défense placée à chaque fois. Le ballon tourne bien et c’est plaisant. »

Des jeunes qui se montrent

Depuis la blessure de Bradley Beal, Mike Budenholzer mise ainsi davantage sur ses jeunes joueurs comme Oso Ighodaro ou encore Ryan Dunn. Ce dernier s’est illustré face aux Bucks avec un poster dunk sur Giannis Antetokounmpo. Justement après une bonne séquence défensive, source d’une contre-attaque éclair.

« C’était fou, je ne vais pas mentir », raconte le rookie. « Je savais que Giannis allait contester donc je me suis dit que j’allais essayer de lui dunker dessus. J’ai fermé les yeux et quand j’ai entendu tout le monde crier, j’ai compris que je l’avais mis. »

Outre cette superbe action, Ryan Dunn voit ses minutes augmenter depuis la mi-mars où il joue, en moyenne, 27 minutes par match (contre 18 cette saison). Sur ses six derniers matchs, il est à 14 points, 6.2 rebonds et 1.5 interception de moyenne, soulageant ses coéquipiers All-Stars.

Avec Oso Ighodaro, Ryan Dunn permet à la défense des Suns d’être plus cohérente et de mieux tenir les duels, comme l’analyse Kevin Durant : « J’ai l’impression que c’est la manière la plus efficace de défendre pour nous. On peut changer et défendre en un-contre-un. On doit continuer à travailler là-dessus. »

Le calendrier le plus difficile de la fin de saison

Les deux jeunes joueurs semblent devenir les véritables piliers défensifs des Suns puisque Phoenix défend mieux depuis qu’ils ont davantage de temps de jeu.

« On vient tous les deux d’universités réputées pour leur défense », développe Ryan Dunn sur l’impact défensif qu’il apporte avec Oso Ighodaro. « La chose la plus importante, c’est de faire les efforts et de parler. Si on reste statique et qu’on ne bouge pas, ça ne peut pas fonctionner. »

Des efforts, les Suns vont devoir continuer à en faire. Avec le calendrier le plus difficile pour finir la saison, Phoenix a encore du chemin à faire pour s’assurer le « play-in » et continuer à rêver de playoffs même s’ils sont, pour le moment, 10e à l’Ouest (35 victoires pour 37 défaites). Mais toujours à égalité avec les Mavericks…