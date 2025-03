Joe Ingles titularisé pour jouer devant son fils autiste

C’est une des belles histoires de la saison régulière. La femme de Joe Ingles, Renae, et ses trois enfants vivent à Orlando tandis que ce dernier évolue à Minnesota. Son fils Jacob, 8 ans et autiste, ne supportant pas le bruit et les lumières d’une salle NBA, il n’avait jamais pu assister à une rencontre de son père. Jusqu’à cette semaine.

Profitant des vacances des enfants, la famille a donc voyagé pour venir à Minneapolis. Elle était présente lors de la rencontre face à Utah dimanche dernier mais Joe Ingles n’a pas joué… Il faut dire que l’ancien du Jazz n’a eu le droit qu’à sept petites minutes et trois matches depuis le 13 février.

Pour éviter un nouveau rendez-vous manqué face aux Pelicans, Chris Finch a pris une décision simple : Joe Ingles sera titulaire. Même si les Wolves restaient sur deux défaites, Mike Conley a donc cédé sa place à son coéquipier.

« Parfois, l’humain prend le pas. On parle toujours de ça, des minutes qui comptent. Ces minutes-là comptent, pour une autre raison. On m’a mis cette idée dans la tête, de donner du temps de jeu à Joe Ingles. Et j’ai trouvé : on va essayer de le faire, de le faire avec la manière », raconte le coach des Wolves, alors que Joe Ingles n’avait pas été titularisé depuis le 30 janvier 2022. « Les gars ont soutenu l’idée et ça nous a donné un coup de boost, ça a changé l’énergie. On ne fait pas ce genre de chose souvent mais on est heureux de l’avoir fait. »

Joe Ingles and his fam after the game @JonKrawczynski ❤️ pic.twitter.com/okxYn2V8y8 — Spencer Rea, CPA (@SpencerRea3) March 22, 2025

« Il y a des moments dont on se souvient au niveau du basket, avec des médailles ou autre, puis d’autres qu’on n’oubliera jamais »

Forcément, ce geste a touché le joueur et le père de famille. « Il n’était pas obligé de faire ça. Je suis conscient de notre situation depuis deux matches et si l’idée n’était pas arrivée sur la table, je n’aurais pas pensé à ça », confie-t-il. « Je lui ai même demandé s’il était sûr de lui. C’était cool de penser à ça, mais on parle de son travail. Le simple fait qu’il a pensé à ça, c’est beaucoup. »

Joe Ingles jouera finalement six minutes avant de rejoindre le banc jusqu’à la fin de la partie et de partager un moment avec son fils sur la touche. « Il m’a supplié de le ramener à la maison », poursuit le joueur des Wolves, qui a aussi longuement parlé des difficultés quotidiennes pour lui et sa femme.

« Les gens ne comprennent pas, à cause de l’argent et du mode de vie que l’on possède. Il y a un peu moins de stress car je peux payer tout ce dont Jacob a besoin. Mais il ne peut pas profiter des mêmes choses que son frère et sa sœur. On a manqué beaucoup de choses à cause de ce que Jacob doit traverser, et je ne parle pas seulement du basket. Il y a beaucoup de choses que les gens ne voient pas en coulisses. »

Ce 21 mars restera donc une date importante. « C’était vraiment cool. Il y a des moments dont on se souvient au niveau du basket, avec des médailles ou autre, puis d’autres qu’on n’oubliera jamais », conclut Joe Ingles.

Joe Ingles Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 UTH 79 21 41.5 35.6 75.0 0.3 1.9 2.2 2.3 1.6 0.9 1.2 0.1 5.0 2015-16 UTH 81 15 42.6 38.6 72.2 0.2 1.6 1.9 1.2 1.2 0.7 0.8 0.0 4.2 2016-17 UTH 82 24 45.2 44.1 73.5 0.3 2.9 3.2 2.7 2.0 1.2 1.3 0.1 7.1 2017-18 UTH 82 31 46.7 44.0 79.5 0.3 3.9 4.2 4.8 2.2 1.1 1.9 0.2 11.5 2018-19 UTH 82 31 44.8 39.1 70.7 0.4 3.6 4.0 5.7 2.2 1.2 2.4 0.2 12.1 2019-20 UTH 72 30 44.5 39.9 78.7 0.4 3.5 3.9 5.2 2.1 0.9 2.0 0.2 9.8 2020-21 UTH 67 28 48.9 45.1 84.4 0.4 3.2 3.6 4.7 1.8 0.7 1.7 0.2 12.1 2021-22 UTH 45 25 40.4 34.7 77.3 0.3 2.6 2.9 3.5 1.8 0.5 1.0 0.1 7.2 2022-23 MIL 46 23 43.5 40.9 85.7 0.3 2.5 2.8 3.3 1.6 0.7 1.2 0.1 6.9 2023-24 ORL 68 17 43.6 43.5 82.4 0.3 1.8 2.1 3.0 1.3 0.6 1.0 0.1 4.4 2024-25 MIN 18 6 30.0 23.1 0.0 0.1 0.5 0.6 1.2 0.6 0.1 0.4 0.0 0.8 Total 722 24 44.7 40.9 77.4 0.3 2.7 3.0 3.6 1.8 0.9 1.5 0.1 7.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.