On tient déjà le premier frisson de la « March Madness ». Le tournoi national débute jeudi soir, mais le « First Four », sorte de tour préliminaire avec les quatre derniers billets en jeu, a ouvert les hostilités mardi par un match au suspense fou. Alabama State a ainsi battu Saint Francis 70-68 sur un panier dans la dernière seconde du temps réglementaire. Ce, alors que les deux équipes étaient à égalité avec une remise en jeu pour les Hornets sous leur propre panier à 3,4 secondes du terme.

ASU a alors tenté le tout pour le tout, avec une passe de l’arrière Micah Simpson qui a traversé la quasi-totalité du terrain, façon football américain. Le ballon a été dévié par plusieurs joueurs pour mieux retomber, presque miraculeusement, dans les mains d’Amarr Knox, auteur du lay-up de la gagne. « Heureusement, tout le monde a touché le ballon et il m’est arrivé dessus » a réagi presque incrédule le héros du soir.

Un Ave Maria récité au quotidien

Un gros coup de chance pour Alabama State ? Pas seulement. Après la rencontre, les acteurs de la « petite » université, située à Montgomery, capitale administrative de l’Alabama, ont expliqué avoir travaillé cette action toute la saison à l’entraînement, changeant même au fil des semaines de passeur. Les Hornets s’astreignaient ainsi à 10 à 12 minutes par séance pour peaufiner certaines situations spécifiques comme celle-ci ou encore pour trouver un shoot ouvert du milieu du terrain.

« Micah est clairement notre quarterback » a expliqué Amarr Knox au sujet de son coéquipier, qui a longtemps pratiqué le football américain en parallèle du basket. « Il réussit cette passe tout le temps à l’entraînement. Elle était parfaite aujourd’hui. » « Quand le ballon a quitté ma main, je me suis dit qu’il était proche du cercle donc je savais qu’on aurait une chance de gagner » a assuré Micah Simpson. « Quand j’ai vu Amarr l’attraper, j’ai su que c’était plié. On travaille dessus chaque jour et cela fonctionne à chaque fois. Habituellement, cela se finit par un tir à 3-points mais on se contentera d’un lay-up pour la gagne. »

Première victoire et grande émotion pour Alabama State

Le scénario est d’autant plus renversant qu’Alabama State a été mené pendant une large partie de la rencontre, avant de reprendre les commandes à un peu plus de quatre minutes de la fin et de vivre un final dantesque.

La fac n’avait jusqu’alors jamais remporté le moindre match lors de la March Madness. « On va avoir une histoire à raconter pour toujours, pas vrai ? » a savouré l’entraîneur Tony Madlock. « Pour tout ce qu’il s’est passé dans l’histoire à Alabama State, remporter un premier match dans le tournoi national, atteindre les 20 victoires cette saison… Vous savez à quel point c’est difficile pour une école HBCU ? »

Ces institutions, « historiquement des lycées et universités pour les Afro-Américains » (« Historically Black Colleges and Universities » en anglais) avaient pour vocation d’offrir la possibilité aux Afro-Américains d’avoir accès à l’éducation dans des Etats où la ségrégation régnait. Les programmes sportifs n’y sont pas une priorité, rendant l’exploit des Hornets plus symbolique encore.

Le rééditer sera une autre paire de manche, puisque Alabama State affrontera au premier tour Auburn, tête de série numéro un du tournoi. Un adversaire qu’ASU n’a jamais battu en six confrontations, la dernière soldée sur une défaite de 20 points la saison passée. Mais l’expérience même de pouvoir vivre ce rendez-vous suffit dans un premier temps au bonheur des Hornets.

« On va profiter ce soir » a indiqué Tony Madlock. « Puis on va faire ce trajet de quelques heures de bus pour jouer à Lexington, à la Rupp Arena (la salle de Kentucky, où aura lieu le match, ndlr). Qu’est-ce que vous voulez de mieux ? Comment vous pouvez faire mieux pour une école de la Conférence SWAC (une des plus modestes de première division, ndlr), que d’aller jouer à la Rupp Arena ? Il n’y a rien de tel. »

North Carolina également qualifié

Dans l’autre match du First Four tenu mardi, North Carolina s’est facilement imposé 95-68 contre San Diego State. Les Tar Heels récupèrent la tête de série 11 du plateau Sud, après avoir été repêché par le comité de sélection de la NCAA, ce qui avait fait grincer quelques dents après la saison très moyenne d’UNC. North Carolina fera face à Ole Miss (#6, 22-11) au premier tour.