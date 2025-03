La « March Madness » passe à la vitesse supérieure. Après les tournois de conférence, le comité de sélection de la NCAA a annoncé dimanche le tableau complet du tournoi national qui décidera le champion universitaire de la saison. Auburn, Duke, Houston et Florida ont été retenus comme premières têtes de série des quatre parties du « bracket ». Les Tigers d’Auburn ont hérité du rang de tête de série numéro un de l’ensemble du tournoi malgré une fin de saison plus difficile avec trois défaites lors de leurs quatre derniers matchs.

Cette reconnaissance est plus honorifique qu’elle n’a réellement de conséquences sportives. Mais elle rappelle que la course au sacre sera ouverte cette saison, en dépit de la grande forme du Duke de Cooper Flagg.

Les Blue Devils sont parvenus à remporter le tournoi de l’ACC malgré la blessure de leur jeune star, qui espère être remise à temps pour le premier tour vendredi.

Duke doit attendre pour connaître son adversaire, qui sera décidé lors d’un des matchs décisifs du « First Four » mercredi, entre American et Mount St Mary’s. Dans sa route vers le Final Four, Duke devra principalement se méfier d’Alabama, tête de série numéro 2 de la région East après avoir atteint le dernier carré la saison passée.

Possible choc Florida – Connecticut dès le deuxième tour

Dans les autres quarts de tableau, Houston sera le favori de la région Midwest après une nouvelle saison de haute volée, la quatrième consécutive avec au moins 30 victoires, deuxième plus longue série de l’histoire de la NCAA égalée. Vainqueurs du tournoi de la Big 12 et invaincus contre les équipes de leur conférence, les Cougars de Kelvin Sampson compteront ainsi parmi les principaux prétendants à la victoire finale. Leur premier tour face à SIU Edwardsville devrait sur le papier être une formalité.

Le parcours de Florida, première tête de série de la partie West, pourrait être plus compliqué. Après leur premier tour face à Norfalk State, les Gators (30-4) pourraient retrouver le double tenant du titre Connecticut dès le deuxième tour. Auteurs d’une saison très moyenne (23 victoires et 10 défaites), les Huskies ne sont que tête de série numéro 8, et devront tout d’abord écarter Oklahoma au premier tour. Florida voudra surfer sur sa dynamique après avoir remporté son premier titre de la conférence SEC depuis onze ans. La SEC sera par ailleurs très bien représentée avec pas moins de 14 équipes retenues, du jamais-vu dans toute l’histoire de la March Madness !

Parmi les surprises de ce « Select Sunday », North Carolina (22-13) et plus encore Texas (19-15) peuvent s’estimer heureux d’avoir été retenues après des exercices sans relief. Les Tar Heels et les Longhorns devront toutefois se sortir du « First Four » pour obtenir la tête de série #11, respectivement contre San Diego State et Xavier.

Stanford et Maxime Raynaud non retenus

Pas de bonne nouvelle en revanche pour Stanford et le Français Maxime Raynaud, qui n’ont pas été repêchés. Le pivot tricolore ne dit toutefois pas encore adieu à la NCAA, puisqu’il participera au NIT avec le Cardinal, le tournoi parallèle à la « March Madness » pour les équipes absentes du tableau principal.

Tête de série numéro 2 de son quart de tableau, Stanford pourrait croiser au deuxième tour l’université de St Bonaventure, dont l’ancien insider star d’ESPN Adrian Wojnarowski est devenu le GM l’été dernier.