Les Kings face à un virage important pour leurs ambitions

Au lendemain de leur défaite au buzzer contre les Clippers, les Kings ont connu une nouvelle déception, en passant à côté de la rencontre face aux Knicks. Une défaite lourde (104-133) face à une équipe pourtant privée de Jalen Brunson (Sacramento n’avait pas Domantas Sabonis) et qui restait sur trois revers d’affilée.

« On ne cherche aucune excuse. On peut chercher des raisons, mais c’est notre faute. Cette défaite est pour nous. C’était gênant », assure Jonas Valanciunas. « On n’avait pas l’énergie, on n’a pas joué notre jeu, on doit faire mieux. C’est aussi simple que ça. Je sais que ce n’est pas facile, mais on doit être plus énergique. »

La prolongation face aux Clippers la veille a-t-elle laissé des traces ? « Aucune excuse n’est possible dans cette ligue. La ligue se fiche des back-to-back, des blessures… », écarte Doug Christie. « Physiquement, on n’a rien opposé aux Knicks et c’est totalement inacceptable. Peu importe qui est sur le parquet. »

Playoffs, « play-in » ou vacances : les options sont ouvertes

Ces deux défaites de suite pèsent dans la course actuelle pour le « play-in » et les playoffs. Sacramento occupe la neuvième place de la conférence Ouest, avec 3.5 victoires d’avance sur la onzième, et 3.5 de retard sur la sixième. Les Californiens peuvent donc autant espérer arracher une place directe pour le premier tour, qu’être en vacances mi-avril, ou alors rester dans ce ventre mou et participer au « play-in »…

Le calendrier à venir va rapidement permettre de savoir comment la fin de saison des Kings va tourner. Les deux prochains matches ? Golden State et Phoenix, soit le 6e et le 11e de l’Ouest. La suite ? Memphis et Cleveland. Enfin, entre le 20 et le 25 mars, il y aura Chicago, Milwaukee, Boston et Oklahoma City.

« La course à l’Ouest en ce moment est très difficile », constate Malik Monk. « Donc une défaite comme celle contre New York peut soit transformer la saison soit la plomber. J’ai l’impression qu’on va renverser les choses. »