Un rôle à la Taj Gibson pour P.J. Tucker aux Knicks

« Il y avait plusieurs options. C’était ça le problème, essayer de choisir le bon endroit. » Devant cet « embarras » apparent, P.J. Tucker a trouvé un accord avec les Knicks, sa « première option », pour la signature d’un contrat de dix jours.

« J’ai l’impression d’être à nouveau drafté. C’est comme une toute nouvelle énergie, surtout en partant de chez soi. C’est différent. Croyez-moi, c’est différent », insiste le joueur de 39 ans dont la dernière apparition dans la Grande Ligue remonte aux playoffs 2024 avec les Clippers.

Lors de sa campagne précédente avec les Sixers, le champion NBA 2021 avec les Bucks s’était montré encore capable d’apporter de la défense et quelques paniers à 3-points. Est-il toujours en mesure de le faire aujourd’hui, surtout après une telle période d’inactivité ?

Visiblement, il sera plutôt utilisé en cas d’urgence. Tom Thibodeau attend ainsi surtout de lui du « leadership de vétéran. En gros, le type de rôle que Taj (Gibson) avait quand il est arrivé. Et s’il y a un besoin, il a l’expérience nécessaire pour y répondre. »

Le président Leon Rose est son ancien agent

À la différence que Taj Gibson, signé pour plusieurs contrats en cours de saison dernière par les Knicks, avait d’abord été fréquemment mobilisé pour compenser les blessures des intérieurs locaux. Pas certain que le nouveau venu dispose d’un temps de jeu aussi important derrière OG Anunoby et Mikal Bridges, qui jouent plus de 35 minutes chacun, et alors que Mitchell Robinson a fait son retour.

« On veut qu’il soit ce qu’il est. Ils l’ont signé pour une raison. Il doit continuer à faire ce qui lui a permis d’arriver ici et une partie de cela est l’aspect leadership et la qualité vocale », rappelle Josh Hart, dont le nouveau coéquipier se compare justement à une « voix de la raison ».

Une présence capable de se poser en soutien envers un partenaire de jeu en difficulté avec son tir. « Je suis passé par là. Je sais comment ça se passe. C’est une longue, très longue saison. Et quand vous êtes dans le pétrin, quand vous tirez mal, quand ça ne va pas, vous avez besoin de gars derrière vous pour vous dire que ce sont de bons tirs », formule le vétéran.

Si tout se passe bien, P.J. Tucker restera à New York jusqu’à la fin de saison et en playoffs. S’il s’agit de son premier passage à « Big Apple », le vétéran dispose déjà d’une connexion forte sur place avec Leon Rose, son ancien agent et accessoirement le président de la franchise.

P.J. Tucker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2006-07 TOR 17 5 50.0 0.0 57.1 0.7 0.7 1.4 0.2 0.7 0.1 0.4 0.0 1.8 2012-13 PHX 79 24 47.3 31.4 74.4 1.7 2.8 4.4 1.4 1.8 0.8 0.9 0.2 6.4 2013-14 PHX 81 31 43.1 38.7 77.6 2.0 4.5 6.5 1.7 2.5 1.4 1.3 0.3 9.4 2014-15 PHX 78 31 43.8 34.5 72.7 1.5 5.0 6.4 1.6 2.3 1.4 1.2 0.3 9.1 2015-16 PHX 82 31 41.1 33.0 74.6 2.0 4.2 6.2 2.2 2.5 1.3 1.4 0.2 8.0 2016-17 * All Teams 81 28 41.3 35.7 77.4 1.4 4.4 5.8 1.2 2.4 1.4 0.8 0.2 6.7 2016-17 * PHX 57 29 41.5 33.8 79.2 1.7 4.4 6.0 1.3 2.5 1.5 0.9 0.3 7.0 2016-17 * TOR 24 25 40.6 40.0 68.8 1.0 4.4 5.4 1.1 2.2 1.3 0.6 0.2 5.8 2017-18 HOU 82 28 39.0 37.1 71.7 1.1 4.4 5.6 0.9 2.5 1.0 0.9 0.3 6.1 2018-19 HOU 82 34 39.6 37.7 69.5 1.5 4.4 5.8 1.2 3.1 1.6 0.8 0.5 7.3 2019-20 HOU 72 34 41.5 35.8 81.3 1.6 5.1 6.6 1.6 3.2 1.1 1.0 0.5 6.9 2020-21 * All Teams 52 26 37.3 33.6 75.0 1.0 2.9 3.9 1.2 2.4 0.8 0.8 0.4 3.7 2020-21 * HOU 32 30 36.6 31.4 78.3 1.0 3.6 4.6 1.4 2.8 0.9 1.0 0.6 4.4 2020-21 * MIL 20 20 39.1 39.4 60.0 0.9 1.9 2.8 0.8 1.7 0.5 0.4 0.1 2.6 2021-22 MIA 71 28 48.4 41.5 73.8 1.4 4.0 5.5 2.1 2.3 0.8 0.9 0.2 7.6 2022-23 PHL 75 26 42.7 39.3 82.6 1.3 2.7 3.9 0.8 2.4 0.5 0.6 0.2 3.6 2023-24 * All Teams 31 16 36.0 37.1 100.0 0.9 1.8 2.7 0.5 1.7 0.5 0.3 0.2 1.7 2023-24 * LAC 28 15 35.6 36.7 100.0 1.0 1.6 2.5 0.6 1.6 0.5 0.2 0.2 1.6 2023-24 * PHL 3 22 40.0 40.0 0.0 0.3 4.3 4.7 0.0 3.0 1.0 0.7 0.7 2.0 Total 883 28 42.5 36.6 75.0 1.5 3.9 5.4 1.4 2.4 1.1 0.9 0.3 6.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.