Revoilà (déjà) Taj Gibson à New York !

Une place dans le staff de Tom Thibodeau l’attend déjà mais, pour le moment, Taj Gibson récupère une place dans l’effectif de son coach préféré, puisque ESPN rapporte que les Knicks ont récupéré une nouvelle fois leur vétéran favori, par le biais d’un premier contrat de dix jours.

À 38 ans, l’intérieur new-yorkais s’offre donc une nouvelle pige à « Big Apple » après avoir joué dix matchs avec New York courant décembre (1.4 point et 1.8 rebond de moyenne). Véritable pompier de service, il est cette fois-ci rappelé pour pallier la blessure de Julius Randle, venue s’ajouter à celle de Mitchell Robinson dans la raquette de la franchise.

Une raquette très affaiblie

Particulièrement apprécié dans le vestiaire des Knicks, compte tenu de son enthousiasme, son professionnalisme et sa hargne, Taj Gibson viendra épauler temporairement Isaiah Hartenstein, Jericho Sims et Precious Achiuwa à l’intérieur. Peut-être qu’il s’agira, cette fois-ci, de sa dernière expérience en tant que joueur, avant qu’il ne s’oriente visiblement vers une carrière dans le coaching.

Il y a deux semaines, Tom Thibodeau avait vanté ses qualités au moment de son départ. On imagine qu’il pourrait répéter la même chose, mot pour mot, au moment de le retrouver : « Il a été incroyable, et ça ne surprend aucun d’entre nous. Qu’il soit dans la rotation ou pas, il a beaucoup apporté à notre équipe. C’est le pro ultime. Un pro accompli. Et en plus, c’est une personne incroyable. C’est l’un des aspects malheureux de notre métier, mais il est formidable ».

Taj Gibson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 CHI 82 27 49.4 0.0 64.6 2.8 4.7 7.5 0.9 3.4 0.6 1.4 1.3 9.0 2010-11 CHI 80 22 46.6 12.5 67.6 2.0 3.7 5.7 0.7 2.5 0.5 0.9 1.3 7.1 2011-12 CHI 63 20 49.5 0.0 62.2 2.1 3.1 5.3 0.8 2.1 0.4 1.0 1.3 7.7 2012-13 CHI 65 23 48.5 0.0 67.9 1.9 3.4 5.3 0.9 2.6 0.4 1.2 1.4 8.0 2013-14 CHI 82 29 47.9 0.0 75.1 2.4 4.4 6.8 1.1 2.5 0.5 1.8 1.4 13.0 2014-15 CHI 62 27 50.2 0.0 71.7 2.6 3.8 6.4 1.2 2.6 0.6 1.2 1.2 10.3 2015-16 CHI 73 27 52.5 0.0 69.2 2.8 4.1 6.9 1.5 2.5 0.6 1.1 1.1 8.6 2016-17 * All Teams 78 26 51.5 23.1 71.5 2.0 4.2 6.2 0.9 2.1 0.5 1.4 0.8 10.9 2016-17 * CHI 55 27 52.1 16.7 71.4 2.2 4.8 7.0 1.1 2.2 0.5 1.4 0.9 11.6 2016-17 * OKC 23 21 49.7 100.0 71.8 1.7 2.8 4.5 0.6 1.7 0.6 1.2 0.7 9.0 2017-18 MIN 82 33 57.7 20.0 76.8 2.4 4.8 7.1 1.2 2.7 0.8 1.1 0.7 12.2 2018-19 MIN 70 24 56.6 32.4 75.7 2.5 4.1 6.5 1.2 2.7 0.8 1.0 0.6 10.8 2019-20 NYK 62 17 58.4 28.6 73.2 1.8 2.5 4.3 0.8 2.0 0.4 0.8 0.5 6.1 2020-21 NYK 45 21 62.7 20.0 72.7 2.2 3.4 5.6 0.8 2.2 0.7 0.5 1.1 5.4 2021-22 NYK 52 18 51.8 39.5 80.8 1.7 2.7 4.4 0.6 2.6 0.4 0.5 0.8 4.4 2022-23 WAS 49 10 52.0 33.3 71.4 0.7 1.2 1.9 0.7 1.7 0.3 0.5 0.2 3.4 2023-24 * All Teams 20 10 40.5 20.0 100.0 0.6 1.3 1.9 0.6 1.6 0.2 0.3 0.4 1.7 2023-24 * NYK 16 10 30.4 0.0 100.0 0.6 1.1 1.8 0.6 1.8 0.1 0.3 0.4 1.0 2023-24 * DET 4 10 57.1 50.0 0.0 0.5 1.8 2.3 0.5 0.8 0.3 0.0 0.3 4.5 Total 965 24 51.7 26.3 71.3 2.2 3.7 5.8 1.0 2.5 0.5 1.1 1.0 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.