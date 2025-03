DeMar DeRozan à l’amende

L’arbitrage du dernier match entre les Kings et les Nuggets n’a fait que des frustrés. Du côté de Denver, on a ainsi râlé sur l’impact physique accordé par les arbitres aux défenseurs de Nikola Jokic. Et du côté de Sacramento, on n’a pas aimé les fautes sifflées sur les autres joueurs du Colorado, en particulier Jamal Murray…

« Les arbitres ont été affreux, horribles. C’est aussi simple que ça » avait ainsi lâché DeMar DeRozan. « Ils ont raté beaucoup de fautes. Regardez la différence au niveau des lancers-francs… »

Avec le 14/15 de Jamal Murray dans l’exercice, les Nuggets avaient ainsi fini la rencontre à 24/30 sur la ligne de réparation, quand les Kings avaient eux terminé à 11/14. Une différence de 13 points donc sur un match qui s’est joué de seulement 6 points (116-110). Plus diplomate, Doug Christie avait aussi mentionné cet écart.

« Plusieurs fois, on a pris des coups, des contacts. Il y a trois ou quatre shoots sur lesquels j’ai clairement été touchés, sur lesquels j’ai pris des coups » a renchéri DeMar DeRozan. « Ils obtenaient les mêmes coups de sifflet de l’autre côté. Ça a cassé tout notre rythme. Ça leur a donné un momentum à domicile. Pour nous, c’était difficile de mettre en place les choses. C’est clairement un match qu’on aurait dû gagner. »

Des critiques publiques qui se terminent par une amende de 25 000 dollars pour le vétéran de Sacramento.

DeMar DeRozan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 TOR 77 22 49.8 25.0 76.3 0.9 2.0 2.9 0.7 2.3 0.6 0.8 0.2 8.6 2010-11 TOR 82 35 46.7 9.6 81.3 0.9 2.9 3.8 1.8 2.6 1.0 1.8 0.4 17.2 2011-12 TOR 63 35 42.2 26.1 81.0 0.6 2.7 3.3 2.0 2.6 0.8 2.0 0.3 16.7 2012-13 TOR 82 37 44.5 28.3 83.1 0.6 3.3 3.9 2.5 2.1 0.9 1.8 0.3 18.1 2013-14 TOR 79 38 42.9 30.5 82.4 0.6 3.7 4.3 4.0 2.5 1.1 2.2 0.4 22.7 2014-15 TOR 60 35 41.3 28.4 83.2 0.7 3.9 4.6 3.5 2.0 1.2 2.3 0.2 20.1 2015-16 TOR 78 36 44.6 33.8 85.0 0.8 3.7 4.5 4.0 2.1 1.0 2.2 0.3 23.5 2016-17 TOR 74 35 46.7 26.6 84.2 0.9 4.3 5.2 3.9 1.8 1.1 2.4 0.2 27.3 2017-18 TOR 80 34 45.6 31.0 82.5 0.7 3.2 3.9 5.2 1.9 1.1 2.2 0.3 23.0 2018-19 SAN 77 35 48.1 15.6 83.0 0.7 5.3 6.0 6.2 2.3 1.1 2.6 0.5 21.2 2019-20 SAN 68 34 53.1 25.7 84.5 0.6 4.9 5.5 5.6 2.6 1.0 2.4 0.3 22.1 2020-21 SAN 61 34 49.5 25.7 88.0 0.7 3.6 4.2 6.9 2.1 0.9 2.0 0.2 21.6 2021-22 CHI 76 36 50.4 35.2 87.7 0.7 4.4 5.2 4.9 2.3 0.9 2.4 0.3 27.9 2022-23 CHI 74 36 50.4 32.4 87.2 0.5 4.2 4.6 5.1 2.5 1.1 2.1 0.5 24.5 2023-24 CHI 79 38 48.0 33.3 85.3 0.5 3.8 4.3 5.3 2.0 1.1 1.7 0.6 24.0 2024-25 SAC 56 36 48.7 36.1 87.3 0.6 3.3 3.9 3.9 1.9 1.0 1.4 0.4 22.2 Total 1166 35 47.0 30.2 84.2 0.7 3.7 4.4 4.1 2.2 1.0 2.0 0.3 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.