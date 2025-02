Zach Collins peut enfin s’exprimer cette saison

Déjà peu utilisé en début de saison avec les Spurs, Zach Collins a vu son maigre temps de jeu fondre comme neige au soleil en 2025. Son transfert vers Chicago n’avait pas totalement changé la donne, jusqu’à l’absence de Nikola Vucevic. Le pivot a manqué les deux derniers matches, contre les Sixers et les Clippers, laissant de la place et des minutes à l’ancien de San Antonio et Portland.

Après ses 19 points face à Philadelphie, Zach Collins a récidivé avec une performance encore plus épaisse contre Los Angeles : 21 points, 17 rebonds (son record en carrière) et 7 passes en 38 minutes. Un de ses meilleurs matches en carrière, tout simplement.

« Je suis entré et je suis sorti de la rotation durant toute la saison et désormais, j’ai toutes les minutes que je veux », constate-t-il. « L’équipe est moins bonne sans ces gars, donc on doit tous élever notre niveau. On perd des points et des rebonds sans Vucevic et il faut prendre le relais. »

Billy Donovan adore Zach Collins

Pourtant, ce n’était que son cinquième match avec les Bulls. « Être lancé comme ça, c’est parfois étrange. On essaie de comprendre comment les gars fonctionnent et surtout comment ils jouent », glisse-t-il, aidé par la présence de Tre Jones, lui aussi transféré à Chicago.

« Être avec quelqu’un que je connais depuis quatre saisons maintenant rend la chose plus confortable », poursuit-il. « On a pris la même voiture pour aller à l’aéroport, le même vol, on a partagé les moments avec les journalistes, pour la visite médicale, pour les entraînements et pour apprendre les systèmes. »

Avec 20 points (58% de réussite au shoot), 11 rebonds, 4 passes et 1.5 interception en 33 minutes de moyenne sur les deux derniers matches, le pivot a fait plaisir à son coach.

« J’ai toujours aimé le joueur qu’il est », assure Billy Donovan. « Il n’a pas été en bonne santé en début de carrière mais il est bon avec son impact physique, ses écrans, sa présence en défense sur pick-and-roll. C’est agréable de le voir en bonne santé. »

Zach Collins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 POR 66 16 39.8 31.0 64.3 0.7 2.7 3.3 0.8 2.0 0.3 0.9 0.5 4.4 2018-19 POR 77 18 47.3 33.1 74.6 1.4 2.8 4.2 0.9 2.3 0.3 1.0 0.9 6.6 2019-20 POR 11 26 47.1 36.8 75.0 2.3 4.0 6.3 1.5 3.3 0.5 1.3 0.5 7.0 2021-22 SAN 28 18 49.0 34.1 80.0 1.6 3.8 5.5 2.2 2.4 0.5 1.6 0.8 7.8 2022-23 SAN 63 23 51.8 37.4 76.1 1.8 4.5 6.4 2.9 3.2 0.6 2.0 0.8 11.6 2023-24 SAN 69 22 48.4 32.0 75.3 1.7 3.7 5.4 2.8 3.0 0.5 1.9 0.8 11.2 2024-25 * All Teams 40 12 46.5 28.6 91.1 1.2 1.9 3.0 1.4 2.0 0.4 0.6 0.4 5.0 2024-25 * SAN 36 12 46.2 30.4 88.6 1.1 1.8 2.8 1.4 1.9 0.4 0.6 0.4 4.6 2024-25 * CHI 4 18 47.8 20.0 100.0 2.2 3.0 5.2 1.2 2.2 0.8 0.5 0.5 8.5 Total 354 19 47.8 33.2 76.3 1.4 3.3 4.7 1.8 2.5 0.4 1.4 0.7 7.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.