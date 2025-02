Puma et LaMelo Ball ont débuté 2025 par un bel hommage à la série « Tortues Ninja », parmi les dessins animés préférés du meneur des Hornets. Il y a d’abord eu le retour d’une MB.01 « Baxter Stockman », puis la sortie d’une première MB.04 dépareillée en rouge et violet en clin d’œil à Raphael et Donatello.

On attendait donc la suite avec un autre coloris dépareillé en clin d’œil à Leonardo et Michelangelo que voici ! La chaussure droite ressort en bleu et vert pour Leonardo, la chaussure de gauche en orange et vert pour Michelangelo. L’empeigne de chaque chaussure est ornée d’un motif « bandana », tandis qu’on retrouve un logo des Tortues Ninja sur le talon avec un « Melo » écrit avec la même typographie.

La Puma MB.04 « TMNT Leonardo & Michelangelo » est disponible sur Basket4ballers au prix de 135 euros.