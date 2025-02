Le Fever ne chôme pas à la « free agency »

La « free agency » bat son plein en WNBA, et le Fever confirme ses grosses ambitions avec la signature de Brianna Turner, qui va épauler Caitlin Clark et Aliyah Boston.

Passée par le Phoenix Mercury et dernièrement le Chicago Sky, elle est la sixième recrue de l’été à Indiana, et elle possède à son palmarès deux sélections dans les WNBA All-Defensive Teams.

Connue pour ses qualités de contreuse, Brianna Turner reste sur une très mauvaise saison à Chicago, où elle ne jouait quasiment pas, à 1.2 point, 2 rebonds et 0.5 contre de moyenne. Mais au Fever, on était à la recherche d’une grande défenseuse et d’une intimidatrice d’expérience.

« Elle ajoute de la profondeur à notre rotation, apportant à notre équipe des capacités exceptionnelles de contre et de rebond », assure la GM, Amber Cox. « L’intelligence de jeu de Brianna est hors norme, elle joue avec beaucoup de rythme et c’est une fantastique présence pour nous, à la fois sur et en dehors du terrain. »

Brianna Turner rejoint ainsi un casting très expérimenté avec Natasha Howard, trois fois championne WNBA et deux fois All-Star, et DeWanna Bonner, double championne WNBA et six fois All-Star. Le Fever a aussi signé Sydney Colson, qui arrive de Las Vegas avec trois Finals d’affilée, dont deux titres, et récupéré Sophie Cunningham et Jaelyn Brown. Le tout avec Stephanie White aux manettes, ancienne Coach Of The Year.