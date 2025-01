Un deuxième gros match pour Zaccharie Risacher

Blessé aux adducteurs et forfait pendant plusieurs jours, Zaccharie Risacher a enfin retrouvé des sensations. Mieux que ça : face aux Cavaliers, il a fait le deuxième meilleur match de sa saison rookie dans la Grande Ligue, avec 30 points à un excellent 11/14 au shoot dont 5/6 à 3-points.

Surtout, après avoir frappé derrière l’arc en premier quart-temps, le Français s’est illustré en deuxième quart-temps avec ses déplacements, pour inscrire 12 points d’affilée ! Ainsi, les Hawks ont pu recoller.

« J’ai essayé de trouver du rythme en défense et, dans ce quart-temps, on a été capable de courir un peu plus et c’est là que j’ai trouvé mon rythme », explique le premier choix de la Draft 2024 , qui a aussi volé deux ballons dans ce deuxième quart-temps. « Zach est fier en défense », souligne Quin Snyder.

En seconde période, les Cavaliers vont accélérer et Zaccharie Risacher, trop seul pour alimenter la marque, et ses coéquipiers ne vont pas pourvoir suivre le rythme. « On est vraiment bon quand on peut jouer la transition. On doit faire des stops pour pouvoir courir. La clé, c’est la défense. C’est notre jeu, notre identité et on ne l’a pas assez fait », regrette le rookie d’Atlanta.

L’ailier français n’a donc pas battu son record personnel, qui date du 6 novembre 2024 avec 33 points face à New York. Mais ce bon match va peut-être lui donner de l’élan surtout que, Jalen Johnson désormais à l’infirmerie jusqu’à la fin de saison, il aura sans doute plus d’opportunités et de shoots pour s’exprimer offensivement dans cette deuxième partie de saison.

Zaccharie Risacher Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 ATL 40 24 40.0 28.3 70.7 1.3 2.2 3.5 1.2 2.0 0.8 1.2 0.5 10.5 Total 40 24 40.0 28.3 70.7 1.3 2.2 3.5 1.2 2.0 0.8 1.2 0.5 10.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.