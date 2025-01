Tyrese Haliburton veut croiser les Pistons en playoffs avant de parler de rivalité

Les matches entre les Pistons et les Pacers sont très animés dernièrement. Le 16 janvier, les deux équipes avaient terminé la rencontre avec une grande discussion au milieu du parquet, même après le buzzer final. L’idée de la revanche était déjà évoquée pour les retrouvailles deux semaines après.

Le match de mercredi soir fut marqué par l’expulsion d’Isaiah Stewart, coupable d’un geste aussi inutile que vilain sur Thomas Bryant, mais défendu par son coach.

« C’est juste du basket », s’amuse Tyrese Haliburton. « Ils nous ont battus, et sévèrement, le 29 novembre, puis ont chambré. On a dit qu’on allait répondre et on l’a fait. Ils n’ont pas aimé ça. Puis, ils ont parlé après ce match de janvier, en disant qu’ils allaient répondre, qu’ils étaient impatients de nous retrouver. Nous aussi. Et on a gagné. »

Une future série de playoffs pour enflammer encore plus les choses ?

Avec trois victoires en quatre matches, ce sont les Pacers qui ont raflé la mise face aux Pistons cette saison. « Celui qui gagne a le droit de parler. Si tu as perdu, alors tu rentres chez toi et tu progresses. C’est tout », glisse Pascal Siakam. Tyrese Haliburton a néanmoins noté que « certains mots utilisés sur le parquet n’avaient pas lieu d’être ».

Les discussions sont terminées pour cette saison entre les deux franchises, puisqu’elles ont disputé l’intégralité de leurs duels. « C’est une bonne équipe et j’ai beaucoup de respect pour leur façon de se battre, et pour avoir fait progresser cette franchise avec les jeunes », peut toutefois saluer le meneur de jeu.

Ce dernier, malgré les tensions très visibles, attend de croiser la route de la franchise du Michigan au printemps pour parler d’une nouvelle rivalité entre les deux équipes, comme dans les années 2000. « Comme je l’ai dit la saison passée pour les Bucks et les Knicks, il n’y a pas de rivalité sans une série de playoffs. Si on veut que ça devienne une rivalité, il faut un duel en playoffs », peut ainsi conclure Tyrese Haliburton.