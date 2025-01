Un après-match électrique entre les Pistons et les Pacers

Les Pacers viennent de valider leur succès face aux Pistons à Detroit quand Pascal Siakam, à moins de 40 secondes de la fin, prend le rebond. Le Camerounais va conserver la balle et dribbler pendant l’intégralité des 24 secondes. Rien de passionnant jusque-là. Seulement, il va aussi beaucoup parler avec Tim Hardaway Jr. et Cade Cunningham. Tyrese Haliburton est aussi présent.

Fin de possession. Il reste quelques secondes à jouer. Cette fois, c’est Jalen Duren qui vient apporter son grain de sel devant Pascal Siakam et Myles Turner. Isaiah Stewart arrive alors, pour pointer du doigt le pivot des Pacers. Le match est maintenant terminé, mais ça discute encore et le nombre de personnes sur le parquet est important.

« Il n’y avait pas de méchanceté ou de trucs fous de ce genre », commente Myles Turner, en utilisant le mot anglais de « malice », en référence (involontaire ?) à l’énorme bagarre entre les Pistons et les Pacers de novembre 2004, connue sous le nom de « Malice at the Palace ». « C’était seulement des discussions liées à la compétition. Il y a une équipe qui monte, qu’on va croiser dans le futur. C’était dans le bon esprit. C’est la beauté de ce sport : on se bat et ça parle un peu, ça répond. »

Prochain rendez-vous le 29 janvier

Même les assistants coaches ont participé à ce colloque. Jarrett Jack, pour Detroit, et Jannero Pargo, pour Indiana, ont échangé près du tunnel qui conduisait au vestiaire des Pacers.

Et James Johnson, qui n’est jamais le dernier à montrer les muscles en tant que combattant MMA, a calmé les esprits pour que la situation en reste à de simples discussions.

Les deux équipes, rivales historiques de la division Central, ont quasiment le même bilan (1.5 victoire d’avance pour Indiana) donc il y a de la concurrence cette saison. « On les verra dans deux semaines », prévient Jalen Duren, alors que les deux formations se retrouveront à Indiana le 29 janvier.

JB Bickerstaff, lui, n’a visiblement pas aimé l’attitude (et le trashtalking ?) de ses adversaires. « Quand on a botté les fesses des Pacers chez eux, ce n’était pas la même chose », se souvient-il, en référence à la large victoire de ses troupes le 29 novembre. « Si les choses doivent se passer comme ça, ainsi soit-il. »