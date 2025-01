Diminué, De’Aaron Fox dévisse niveau tir

Cela fait un bon moment maintenant que l’auriculaire et l’annulaire de sa main gauche – sa main forte – sont strappés. De’Aaron Fox est également gêné à l’autre main, avec une entorse du pouce. Le meneur des Kings a par ailleurs manqué trois matchs au début du mois en raison d’une contusion aux fessiers après une chute brutale lors d’une tentative de dunk.

En résumé, le gaucher n’est pas à 100% de ses moyens. Serait-ce l’explication à son gros passage à vide en cours ? « Eh bien, j’ai mis 60 points avec la main bandée », tient à rappeler le meneur sur son record de franchise établi dans une défaite face aux Wolves plus tôt dans la saison.

Il ajoute : « Les gens peuvent inventer l’excuse qu’ils veulent. Parfois, on ne joue pas bien, tout simplement. Je rate des tirs, c’est tout. C’est comme ça que le jeu se passe parfois. » Des tirs, il en rate énormément en ce moment. Face aux Knicks la nuit passée, il s’est contenté de 14 points et 4 passes avec un mauvais 6/20 aux tirs.

Une contre-performance qui confirme sa dynamique négative en cours. Depuis six matchs, il ne tourne plus qu’à 16 points de moyenne avec 32% aux tirs dont 25% de loin. Quelques matchs de repos pour améliorer l’état de ses doigts s’imposeraient-ils ?

Le pousser au repos ?

« Je suis quasi certain qu’on souffre de toutes les blessures invisibles pour les gens de l’extérieur. C’est facile de dire ‘Assieds-toi’. Mais je respecte (Fox), je le félicite d’être sur le terrain, indépendamment de ce qui se passe. Il saura mieux que nous tous ce qu’il peut faire et ce qu’il ne peut pas faire avec ses deux mains », note DeMar DeRozan.

Le vétéran est conscient du risque qu’il y aurait à devoir se passer du meneur (même si les Kings ont gagné leurs trois matchs sans lui), alors que la formation californienne est en pleine lutte, avec les Warriors et les Spurs notamment, pour s’assurer au moins une place au « play-in ».

« On se bat pour quelque chose. Il sait qu’on se bat pour renverser la vapeur et une place en playoffs, et il est sur le terrain. On sait que le simple fait qu’il soit sur le terrain nous aide énormément », note Domantas Sabonis.

« Ce qu’on apprend de Fox, c’est l’aspect leadership de la responsabilité que représente le fait d’être l’un des visages de la franchise. Et quand on voit qu’il est touché ici et là et qu’il s’accroche, on se dit que c’est ça le leadership. Il peut influer sur le jeu de bien des façons », complète Doug Christie, dont le joueur a peut-être aussi en tête la barre des 65 matchs à disputer, susceptible de lui offrir une nomination All-NBA, et donc une prolongation de contrat au maximum.

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 28 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.8 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33 51.2 32.4 78.0 0.5 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 36 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.6 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 2024-25 SAC 42 37 46.6 31.7 82.3 1.0 4.0 5.0 6.2 2.6 1.5 3.1 0.5 25.1 Total 511 33 47.0 33.2 74.4 0.6 3.3 3.9 6.1 2.6 1.4 2.7 0.4 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.