Ivica Zubac en plein alignement des planètes

Comme le travail avait été fait dans la victoire face aux Lakers, Ivica Zubac est sorti avant la fin du 4e quart-temps. Il n’a donc pas eu le temps de prendre un 20e rebond, pour réussir un match à 20 points et 20 prises. Il finira donc avec 21 points et 19 rebonds. « Tyronn Lue ne veut pas me voir briller », s’amuse le pivot des Clippers.

Il est vrai que pour l’empêcher d’être bon, il n’y a qu’une méthode : ne pas le faire jouer. Quand ça arrive, c’est Los Angeles qui souffre puisqu’il n’était pas là contre Chicago et les Bulls ont gagné, en dominant dans la raquette.

Plus de minutes…

Il faut dire qu’avec 15 points, 12.7 rebonds, 2.6 passes de moyenne en 32 minutes, le Croate réalise sa meilleure saison en carrière. Il est le quatrième meilleur rebondeur et le sixième joueur le plus adroit (61.5% de réussite) de la ligue. Pourquoi cette saison et pas une autre ?

« Je pense que le fait d’avoir plus de temps de jeu, ça aide énormément », répond Ivica Zubac. « Je suis davantage sur le parquet, et comme je suis le plus grand, je peux prendre 10 rebonds et avoir plus d’opportunités en attaque, avoir plus d’actions au poste. Je me sens bien. »

Comme il joue plus, sa confiance augmente. Surtout qu’il a prolongé son contrat l’été dernier pour 58.6 millions de dollars sur trois ans. Avec son contrat et son temps de jeu plus conséquent, il a l’esprit plus libre.

« J’ai confiance en mon jeu, j’ai toujours su ce dont j’étais capable. Mais ce n’était pas mon rôle auparavant. J’étais patient, j’attendais et cette année, je devais en faire plus offensivement », analyse-t-il.

… et aussi plus de qualités

C’est la dernière planète de cet alignement très positif pour le Croate. Ses responsabilités offensives ont elles aussi augmenté avec le départ de Paul George et un Kawhi Leonard qui allait manquer les premières semaines de compétition. Sans oublier sa très bonne connexion avec James Harden.

« Il est désormais plus patient au poste. Il sait faire des mouvements rapides, marquer malgré des prises à deux et faire les bonnes lectures », remarque Kawhi Leonard. « Il est très agressif en défense, avec ses rebonds et ses contres. Il continue de progresser et a de plus en plus d’opportunités. Il a l’air bien. »

En clair, entre sa prolongation, son temps de jeu, ses responsabilités et ses qualités qui s’affirment de plus en plus, Ivica Zubac a le vent dans le dos. Anthony Davis ne peut que le constater.

« Il a bossé son jeu au poste, pour mettre son hook shot. Il a toujours été très bon pour faire des écrans et aller au cercle ensuite. C’est un gros rebondeur offensif, un joueur qui protège le cercle », énumère l’intérieur des Lakers. « Il a développé son jeu au poste pour qu’ils puissent le servir et qu’il finisse avec son hook. Il a ajouté ça à son arsenal. »

Ivica Zubac Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 38 16 52.9 0.0 65.3 1.1 3.1 4.2 0.8 1.7 0.4 0.8 0.9 7.5 2017-18 LAL 43 10 50.0 0.0 76.5 1.0 1.8 2.9 0.6 1.1 0.2 0.6 0.3 3.7 2018-19 * All Teams 59 18 55.9 0.0 80.2 1.9 4.2 6.1 1.1 2.3 0.2 1.2 0.9 8.9 2018-19 * LAL 33 16 58.0 0.0 86.4 1.6 3.3 4.9 0.8 2.2 0.1 1.0 0.8 8.5 2018-19 * LAC 26 20 53.8 0.0 73.3 2.3 5.3 7.7 1.5 2.5 0.4 1.4 0.9 9.4 2019-20 LAC 72 18 61.1 0.0 74.7 2.8 4.8 7.6 1.1 2.3 0.2 0.8 0.9 8.3 2020-21 LAC 72 22 65.2 25.0 78.9 2.6 4.6 7.2 1.2 2.6 0.3 1.1 0.9 9.0 2021-22 LAC 76 24 62.6 0.0 72.7 2.9 5.6 8.5 1.6 2.7 0.5 1.5 1.0 10.3 2022-23 LAC 76 29 63.4 0.0 69.7 3.1 6.8 9.9 1.0 2.9 0.4 1.5 1.3 10.8 2023-24 LAC 68 26 64.9 0.0 72.3 2.9 6.3 9.2 1.4 2.6 0.3 1.2 1.2 11.7 2024-25 LAC 41 32 61.5 0.0 55.9 3.8 8.9 12.7 2.6 1.9 0.7 1.8 1.2 15.0 Total 545 22 61.2 8.3 72.3 2.6 5.2 7.8 1.3 2.4 0.4 1.2 1.0 9.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.