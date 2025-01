Avec son triple-double, LeBron James fait aussi bien que Karl Malone

Jusqu’à cette nuit, Karl Malone était le seul quadragénaire à avoir signé un triple-double. C’était en 2003 face aux Spurs, et le « Mailman » avait 40 ans et 127 jours. LeBron James est un peu plus jeune, mais il en a fait de même avec 21 points, 10 rebonds et 13 passes. C’est son 9e triple-double de la saison, et seul Nikola Jokic en a fait davantage cette saison !

Pourtant, c’est quasiment la routine pour lui, et les médias de Los Angeles n’ont même pas évoqué ce triple-double lors du point presse. Ce que retient LeBron James, c’est que les Lakers continuent d’enchaîner les victoires contres les équipes mal classées. Ou tout du moins les formations avec un bilan inférieur à 50% de victoires.

Cette saison, les Lakers ont remporté 11 matches sur 12 face à ces formations, comme les Wizards. Seul le Thunder affiche un meilleur bilan face aux équipes mal classées.

Prêt à défier les Celtics

« On avait un plan de jeu et on l’a exécuté » a réagi LeBron James. « En défense, on a été très bons. On était en harmonie avec ce qu’on voulait et essayait de faire. En attaque, on a partagé le ballon, et on a limité les balles perdues. On a été vraiment bons ».

Ce n’était que les Wizards en face, qui en sont à 10 revers de suite, mais les Lakers ont cette capacité à éviter les matches pièges. En revanche, jeudi, les Celtics débarquent, et ce sera un tout autre défi.

« Peu importe l’équipe que nous affrontons, ce sera la même chose », assure-t-il à propos de la préparation de cette rencontre. « Nous devons simplement essayer de jouer notre jeu. Être physiques en défense. Partager le ballon en attaque. Communiquer. Je ne pense même pas que cela concerne Boston. Les Celtics savent qui ils sont. Nous sommes encore en train d’apprendre et de nous améliorer sur ce que nous voulons faire. Bien sûr que nous aurons un plan de jeu en place pour affronter une équipe aussi formidable. »

