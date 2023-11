Cela va peut-être vous sembler étonnant, mais il y a encore des records NBA qui n’appartiennent pas à LeBron James ! En tout cas, celui-là, il ne peut pas encore y toucher. Il est l’œuvre d’un ancien Laker, Karl Malone.

Aujourd’hui, dans Histoire(s) de basket, on vous raconte le triple-double réussi à l’âge le plus avancé. C’était en 2003, il y a vingt ans. Contre les Spurs, le « Mailman » avait signé une partition complète à plus de 40 ans !

Depuis le lancement, vous avez déjà pu découvrir ou redécouvrir l'histoire du logo des Chicago Bulls, la plus grande bagarre de l'histoire de la NBA ou l'histoire du pire match de l'histoire de la NBA.

L’épisode – Karl Malone et le plus vieux triple-double de l’histoire

