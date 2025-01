Zaccharie Risacher reste à l’infirmerie des Hawks

Des nouvelles de Zaccharie Risacher, que l’on n’a plus revu sur les parquets de la Grande Ligue depuis maintenant une semaine, en raison d’une petite gêne ressentie à l’adducteur gauche.

Hier, les Hawks ont ainsi annoncé que, malgré des progrès dans sa rééducation, sa contracture n’était pas guérie et, par conséquent, le premier choix de la Draft 2024 ne rejouera pas avant la semaine prochaine.

Titulaire à l’aile d’Atlanta depuis son troisième match, le Français tourne à 10.5 points, 3.5 rebonds et 1.2 passe de moyenne sur la saison, à 40% au tir (dont 28% à 3-points) et 71% aux lancers-francs. Pas décroché dans la course au trophée de Rookie de l’année 2025, il présente l’avantage de jouer au sein d’une équipe qui surprend jusqu’à présent, avec une place dans le Top 6 de la conférence Est et un bilan en positif (22-20).

En l’absence de Zaccharie Risacher, c’est Vit Krejci qui a pour le moment récupéré un rôle de titulaire chez les Hawks et ces derniers affichent un bilan de 2 victoires et 1 défaite depuis la blessure de leur jeune ailier.

Zaccharie Risacher Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 ATL 39 24 40.3 28.1 71.3 1.3 2.2 3.5 1.2 2.1 0.8 1.2 0.5 10.5 Total 39 24 40.3 28.1 71.3 1.3 2.2 3.5 1.2 2.1 0.8 1.2 0.5 10.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.