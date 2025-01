Orlando Robinson rebondit aux Raptors

La première moitié de la saison est passée pour la majorité des franchises NBA, et en attendant la « trade deadline », c’est la période où les contrats de dix jours vont se multiplier afin de permettre à chaque équipe de faire les premiers ajustements nécessaires à court terme.

Toronto s’est déjà activé en ce sens avec le recrutement d’Orlando Robinson pour étoffer sa rotation au poste 5 derrière Jakob Poeltl et Kelly Olynyk. Non drafté en 2022 à sa sortie de Fresno State, le pivot sort de deux saisons mitigées à Miami et avait été signé par Sacramento cet été. Mais le natif de Las Vegas n’a pas été en mesure de saisir sa chance, la faute à une blessure au genou début octobre qui lui a fait manquer la phase finale de la prépa.

Son meilleur match en carrière à… Toronto

De retour mi-novembre, il n’a participé qu’à neuf matchs des Kings avant d’être coupé il y a dix jours. Dix jours plus tard, le revoilà donc à Toronto avec à la clé un contrat… de dix jours ! Sa présence ne sera clairement pas de trop alors que les Raptors vont enchaîner les matchs à un rythme soutenu à partir de mardi avec la réception d’Orlando, puis une double confrontation face à Atlanta, la réception de New Orleans, un déplacement à Washington avant de finir ce marathon le premier week-end de février avec les réceptions de Chicago et des Clippers.

Capable de tirer de loin, il a par ailleurs réalisé son meilleur match en NBA contre les Raptors la saison dernière à la Scotiabank Arena avec une sortie à 15 points, 12 rebonds et 4 passes décisives. C’est d’ailleurs son seul « double-double » accompli en NBA.

Orlando Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MIA 31 14 52.8 0.0 71.0 1.5 2.5 4.1 0.8 1.7 0.4 0.5 0.4 3.7 2023-24 MIA 36 8 50.0 53.3 76.0 0.8 1.6 2.3 0.9 1.0 0.2 0.5 0.2 2.8 2024-25 SAC 9 6 41.2 20.0 57.1 0.3 1.2 1.6 1.0 0.7 0.3 0.4 0.1 2.1 Total 76 10 50.6 34.6 71.4 1.0 1.9 2.9 0.9 1.2 0.3 0.5 0.3 3.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.