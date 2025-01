Même face aux Wizards, les Suns n’ont pas réussi à conclure sereinement…

Depuis le début de la saison, les Suns n’ont réussi à s’imposer avec plus de 10 points d’écart que deux fois. La première fois, le 26 novembre 2024 contre les Lakers (+27), et la seconde, quelques jours après, le 3 décembre, contre les Spurs (+11). Une troisième occurrence aurait dû s’ajouter contre les Wizards, jeudi soir.

Après trois quart-temps à Washington, les joueurs de Mike Budenholzer avaient en effet 21 points d’avance et filaient vers une victoire facile. Enfin. « J’aurais voulu que ce soit plus net, mais gagner à l’extérieur, on prend », commentait le coach, entre regret et satisfaction.

Car en plein milieu du dernier acte, ils encaissent un 15-8 et se retrouvent à ne mener plus que de dix points à trois minutes de la fin. Le coach relance alors Kevin Durant, qui attendait sur le banc depuis la fin du troisième quart-temps, pensant sans doute en avoir terminé avec sa rencontre.

« Si le coach me fait rentrer plus tôt, ça n’aurait sans doute pas tourné comme ça », estime la star. « Je comprends ce qu’il fait avec un tel scénario mais je ne pense pas que les choses auraient été les mêmes si j’avais été sur le terrain. On doit faire mieux collectivement, on doit mieux terminer. »

« C’était une opportunité pour finir avec 25-30 points d’avance et se reposer »

Kevin Durant ne marquera ni ne shootera dans les minutes qu’il jouera dans ce dernier quart-temps et c’est bien la preuve que les Suns sont très fragiles cette saison : même une avance de 21 points face à une formation qui n’a gagné que, rappelons-le, 6 matches ne suffit pas pour aborder sereinement les dernières minutes d’une rencontre et il faut rappeler « KD » à la rescousse…

« On doit conclure. On peut en parler autant qu’on le veut mais, au fond, on doit simplement mieux finir les matches », réclame Devin Booker. « Là, c’était une opportunité pour finir avec 25-30 points d’avance et se reposer. »

Les Suns ont ainsi perdu 40-26 ce dernier acte et n’ont gagné cette partie que de sept points. « On doit finir plus fort. On a perdu des ballons qui ont donné une dynamique à Washington, qui a aussi pris des rebonds offensifs. Je pense que c’est une bonne leçon pour nous », conclut Royce O’Neale.