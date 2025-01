Les Suns moches et décevants

S’il y avait bien des absents importants (Tyus Jones, Royce O’Neale et Jusuf Nurkic), les Suns pouvaient néanmoins compter sur leur « Big Three » face aux Pacers à Indiana. Mais Bradley Beal est passé à côté de sa rencontre (8 points à 3/12) et seuls Kevin Durant (25) et Devin Booker (20 points) ont tenu leur rang, sans briller non plus.

Résultat : une défaite, la quatrième de suite et la septième en huit matches. Rien n’a changé ces derniers jours, alors que la pression montait déjà, et la franchise n’arrive toujours pas à redresser la barre.

« On n’est pas au mieux. On doit continuer de se battre », explique un Devin Booker qui ne cache pas sa frustration face aux récentes prestations. « Ce qu’on produit en ce moment, c’est très moche. J’espère que plus tard dans la saison, ces moments seront derrière nous, seront du passé. Pour l’instant, on est en plein dedans. »

Une 12e place de la conférence Ouest bien triste

Mike Budenholzer a notamment insisté sur le troisième quart-temps, quand ses troupes ont encaissé 40 points. « On doit faire mieux offensivement, en jouant plus vite. C’est là qu’on est au mieux mais, pour faire ça, il faut faire des stops. On n’en a pas fait assez dans ce quart-temps », regrette le coach.

Cette mauvaise séquence, couplée à celle réussie des Kings, place les Suns à la 12e place de la conférence Ouest ! Les difficultés sont notamment visibles à l’extérieur puisque, depuis presque deux mois et sur les 13 derniers matches joués loin de Phoenix, Kevin Durant et ses coéquipiers ont seulement gagné deux fois : à chaque fois contre le Jazz, une des pires équipes de la ligue…

Heureusement pour eux, les Wolves, les Spurs, les Warriors n’avancent pas à grande vitesse et n’ont pas pris d’avance considérable dans la course au play-in. Il va falloir réagir mais existe-t-il un sentiment de révolte dans le vestiaire ?

« On est énervé, c’est évident. On n’est pas satisfait de cette situation. C’est bien d’ailleurs. On ne voit personne sourire et être content après quatre défaites d’affilée », conclut Bradley Beal.