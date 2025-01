Le Top 10 de la nuit | Prosper yop la boom !

Rien de moins que le plus beau Top 10 de ce début d’année avec un festival de gros dunks, et un coup de génie de Nikola Jokic. Pour les dunks, mention spéciale aux Pelicans avec le doublé de Trey Murphy III et l’énorme marteau de Zion Williamson. Anthony Edwards met le feu au Garden avec un dunk à deux mains, avec la faute.

Deux autres gros pétards à déguster : ceux de Devin Vassell en coast-to-coast et de Olivier-Maxence Prosper sur la tête de Jalen Williams.

A la première place, une passe derrière la tête de Nikola Jokic pour le dunk d’Aaron Gordon. Il n’y a rien à jeter dans ce Top 10 !