Sept matchs de suspension et quinze jours après son dernier match avec le Heat, à l’issue duquel il avait assuré avoir perdu la joie de jouer au basket, Jimmy Butler a retrouvé ses coéquipiers, de retour en Floride après un long « road trip ». Et c’est comme titulaire que l’ailier a pu rejouer aux côtés de Bam Adebayo, Tyler Herro, Duncan Robinson et Haywood Highsmith, sans toutefois éviter une lourde défaite à son équipe contre les Nuggets.

Certes, son nom circule toujours autant dans les rumeurs de transfert mais, en attendant de trouver une solution à ce problème, le voilà reparti pour quelques matchs avec Miami. À noter que, sur les réseaux sociaux, son agent et lui avaient mis en scène son retour au jeu en mimant Michael Jordan, avec un communiqué de presse « I’m back ».

Tandis qu’il lui a été demandé de ne faire aucun commentaire, Jimmy Butler se dit actuellement prêt à jouer avec le Heat. Même après la « trade deadline » du 7 février : « C’est du basket. Je sais ce que je suis censé faire ici et je vais faire de mon mieux. Nous en sommes là où nous en sommes. »

Puis le sextuple All-Star de préciser qu’il n’a « aucun problème » avec ses coéquipiers, en plus de se montrer un poil plus énigmatique sur ce qui se passe : « Beaucoup de choses ont été dites par tout le monde, sauf par moi. Donc on va laisser les gens parler comme s’ils avaient toutes les réponses. Tôt ou tard, la vérité finira par éclater. »

Composer avec la « complexité »…

En conférence de presse avant la rencontre, Erik Spoelstra s’était quant à lui fendu d’une longue réponse aux allures de mise au point, par rapport aux jours qui arrivent et qui promettent, de secouer de nouveau le vestiaire.

« Nous sommes dans une ligue remplie de complexité » avait ainsi déclaré l’entraîneur floridien. « Nous nous trouvons dans une situation inhabituelle, mais tout ça n’est qu’une histoire de complexité et nous prévoyons de vivre malgré ce contexte difficile. Mon travail consiste à préparer cette équipe et la mettre en condition pour être compétitive, ce que je fais. Voilà le plan. Mes méthodes pour y parvenir ne regardent personne. Vous cherchez tous de la dramaturgie mais, moi, je cherche à préparer cette équipe pour qu’elle joue à un haut niveau. Et, pour ce qui est des questions absurdes comme : ‘Quelle est l’ambiance dans le vestiaire ?’ ou ‘Comment tout le monde se sent ?’ ça paraît tellement dramatique… Nous sommes des professionnels, tout va bien, nous sommes prêts pour le match et c’est tout ce qui compte. Nous avons hâte de rejouer sur ce parquet, car ça faisait un moment que nous étions en déplacement et nous sommes au complet, donc nous avons juste hâte de jouer. »

Forcément, après coup, Erik Spoelstra préférait continuer de se concentrer sur le jeu, plutôt que de chercher à nourrir inutilement les polémiques et donc les gros titres.

« Je sais quelles histoires vous recherchez, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Nous nous sommes faits botter les fesses » a-t-il indiqué simplement, alors que son équipe est maintenant sur une série de trois défaites de rang et que Jimmy Butler, malgré ses 18 points, a forcément paru rouillé après deux semaines de repos forcé.

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.5 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 19.9 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.3 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.6 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.2 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.5 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 2024-25 MIA 22 31 55.2 37.5 78.8 2.3 3.2 5.5 4.7 1.0 1.2 1.2 0.4 17.6 Total 836 33 47.2 33.0 84.2 1.6 3.7 5.3 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.