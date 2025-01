Jimmy Butler adore les rumeurs sur son avenir

Sous quel maillot jouera Jimmy Butler dans un mois ? Selon ESPN, l’intéressé aimerait être fixé sur son sort avant la « trade deadline » du 6 février prochain. Et s’il devait quitter Miami, il aurait donné une liste de quatre franchises à son agent : Golden State, Houston, Phoenix et Dallas. Confirme-t-il ces informations ?

« Qu’est-ce que ça peut faire ? Est-ce que c’est important ? Je ne crois pas… Tout cela ne dépend pas de moi, et comme je l’ai déjà dit, je suis ici, et j’y joue au basket » a-t-il répondu mardi à l’entraînement. Car la bonne nouvelle, c’est que Jimmy Butler a retrouvé ses coéquipiers, et qu’il sera même en tenue mercredi pour affronter les Pelicans. Ce qui ne signifie pas pour autant qu’il reste sourd aux rumeurs, et un journaliste lui a demandé s’il voulait rester au Heat jusqu’à la fin de la saison.

Jimmy Butler apprécie d’être courtisé

« C’est une bonne question. Qui sait ? Je n’en sais rien… », a répondu Jimmy Butler. « Mais pour l’instant, je suis ici. Je vais donc en profiter au maximum. Je vais être compétitif et je vais gagner. C’est tout ce que je sais. Le reste, c’est beaucoup de paroles. Il y a beaucoup de bruit, ce qui ne me dérange pas. Cela ne me dérange même pas du tout. J’aime ça. Je m’en délecte. Mais ça vous fait tous vous poser des questions. C’est vrai. Le monde se pose des questions, au point qu’il faut toujours revenir pour me demander quelque chose. J’aime bien ça. C’est bien qu’on parle de moi. Mais c’est encore mieux d’être désiré. N’oubliez pas ça. »

Du côté de la direction, Pat Riley était monté au créneau pour démentir toute volonté d’échanger Jimmy Butler, et l’arrière All-Star assure qu’il n’a pas demandé à partir. « Cela dépend de Pat et des autres… Ils feront ce qu’il y a de mieux pour la franchise » conclut Jimmy Butler. « Tant que je suis heureux, et je le suis en ce moment, tout va bien. Je vous l’assure. Mes enfants sont là, je suis en bonne santé, je souris. Je vous le promets, je suis heureux ! »

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.5 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 19.9 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.3 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.6 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.2 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.5 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 2024-25 MIA 20 31 55.2 35.7 78.2 2.5 3.2 5.8 4.8 1.0 1.2 1.3 0.4 18.4 Total 834 33 47.2 33.0 84.2 1.6 3.7 5.4 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.