L’ambition de la ligue Unrivaled : se rapprocher de « la forme la plus pure du basket »

C’est vendredi que débutera Unrivaled, la nouvelle ligue professionnelle féminine de 3×3 aux Etats-Unis, et son président a pris la parole pour évoquer le style de jeu et ses ambitions au niveau technique. « Ce jeu est ancré par sa façon avec laquelle vous jouiez au basketball gamin sur un terrain goudronné », a déclaré Luke Cooper à ESPN. « Il y a du rythme, du mouvement. Quand vous regardez, vous avez l’impression de regarder du vrai basketball… Ce n’est pas un gadget. »

Dans une seule et même salle de 850 places, à Miami, les rencontres se joueront sur un terrain de 15 mètres sur 22, et non sur un demi-terrain comme c’est le cas habituellement au 3×3, et notamment aux Jeux olympiques. Par ailleurs, chaque rencontre comportera trois quarts-temps de sept minutes et un quatrième quart appelé « score cible ».

Ce score cible sera déterminé en ajoutant 11 points au score de l’équipe en tête après trois quarts-temps. Comme l’explique ESPN, si le score est de 50-48 avant le dernier quart, la première équipe à atteindre 61 points remportera le match. Il n’y aura jamais de prolongation, et cela reprend donc le principe de la « Elam Ending », utilisée pendant quelques saisons au All-Star Game.

« Nous voulons que cela reste du basket », insiste Luke Cooper. « Vous jouez simplement pour atteindre un score, ce qui est, honnêtement, la forme la plus pure de basket. Gamin, personne ne jouait pour dix minutes dans une partie improvisée. Vous fixiez un score et jouiez jusqu’à ce que quelqu’un marque le panier décisif. »

Limiter le nombre de fautes

Les créateurs de la ligue « Unrivaled » espèrent qu’un score cible éliminera les fautes en fin de match et accélérera le rythme global du jeu. Dans ce but, le processus des lancers-francs sera également différent.

Lorsqu’une joueuse subira une faute — que ce soit sur un lay-up ou un tir à 3- points — un seul lancer-franc sera accordé. Ce lancer unique vaudra deux points pour une faute sur un tir à 2-points ou 3-points si la faute a eu lieu sur une tentative à 3-points. Un « and-1 » vaudra un point.

Les joueuses seront éliminées après leur sixième faute, mais si une équipe n’a que trois joueuses disponibles et que l’une d’entre elles commet une sixième faute, elle restera en jeu mais écopera d’une faute technique pour chaque faute supplémentaire. Chaque faute technique donnera lieu à un lancer-franc valant un point.

En raison de la taille réduite du terrain et du souhait d’un jeu rapide, l’horloge sera fixée à 18 secondes, contre 24 secondes habituellement. Le chronomètre ne s’arrêtera sur les paniers réussis que dans les 30 dernières secondes d’une période, et non dans la dernière minute.