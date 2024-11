Encore plus de joueuses dans la ligue Unrivaled… et bientôt Caitlin Clark ?

À partir de janvier, le 17 très exactement, la première saison de la ligue Unrivaled sera lancée à Miami et ce championnat de 3-contre-3, créé par et pour les stars de la WNBA, se prépare visiblement bien car il ne comprendra plus 30 joueuses (réparties en six équipes de cinq) mais 36 joueuses (réparties en six équipes de six).

« Nous avons dépassé nos attentes financièrement, donc nous pouvons nous développer plus tôt que prévu et offrir plus de places à des joueuses méritantes » explique Napheesa Collier, la co-fondatrice de ce championnat hivernal venu compléter la saison WNBA avec Breanna Stewart. « Les sports féminins connaissent une période incroyable et nous nous sentons extrêmement reconnaissantes pour le soutien reçu, qui a rendu tout ça possible. »

Un million de dollars pour huit semaines ?

Pour l’heure, outre Breanna Stewart et Napheesa Collier qui font évidemment partie du casting de la première édition, on recense aussi Chelsea Gray, Jewell Loyd, Arike Ogunbowale, Skylar Diggins-Smith, Kahleah Copper, Brittney Griner, Kelsey Plum, Angel Reese ou encore Aliyah Boston.

En revanche, la phénomène Caitlin Clark manque encore à l’appel, malgré le pont d’or qui lui a été offert par les dirigeants de Unrivaled (un million de dollars, autrement dit quatre fois le meilleur salaire WNBA et plus de dix fois son salaire de rookie…).

« Nous aurons toujours une place pour elle » assure Alex Bazzell, président de la ligue et mari de Napheesa Collier, qui se montre toutefois confiant. « Nous ne lui mettons par une immense pression comme certains pourraient l’imaginer, mais nous la laissons décompresser loin du basket. Et elle sait qu’elle aura une place quand elle se sentira prête. »