Donovan Mitchell n’avait logiquement pas aimé la dernière défaite des Cavaliers, à domicile, face aux Pacers. Alors, l’arrière All-Star avait décidé de frapper le premier pour la revanche dans l’Indiana !

Résultat : 19 points à 7/9 au tir dans le premier quart-temps, et finalement 35 points à 12/23 au tir, 9 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et le meilleure +/- (+13) de la rencontre au final.

« C’était une réponse de type playoffs » a expliqué Kenny Atkinson sur la victoire de son équipe. « On se prend un coup dans les dents, et on répond. C’était l’un de ces soirs où Donovan était décidé à ne pas nous laisser perdre. Je l’ai vu dès le shootaround. Les gars étaient concentrés et ils ont parfaitement répondu ».

Ce que l’ancien du Jazz confirme.

« La façon dont on a perdu, ce n’était pas nous. Ce n’était pas moi. En playoffs, on perd un match à domicile et on doit en récupérer un à l’extérieur. Pour moi, ça a donné le ton. Ça ne va pas toujours être comme ce soir. J’ai souvent répété que je ne marquerai pas toujours 35 matchs. Mais je dois être agressif et faire les bonnes actions. »

Plus mature que « vintage »

Etait-ce une performance « vintage » de Donovan Mitchell, lui qui a accepté de laisser plus de place à Darius Garland et Evan Mobley cette saison, quitte à signer sa plus faible campagne au scoring depuis sa saison rookie ?

« Haha. C’est fou » rigole-t-il en réponse au terme « vintage » employé par les journalistes locaux. « Cette année, c’est juste différent. De tellement de façons. La simplicité, ce serait de simplement me dire qu’il faut aller sur le terrain et faire ceci ou cela. Mais je fais ce qu’on me demande et je me fiche de la perception qui en découle. On gagne beaucoup. Ce qui doit rester, c’est l’agressivité. Il y aura des soirs comme ça, et d’autres où je serai leader d’une autre façon. Ce ne sera pas forcément de la façon dont les gens avaient l’habitude de me voir. Mais on gagne. On a le meilleur bilan de la ligue, donc clairement ça marche. »

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTH 79 33 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.7 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTH 77 34 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTH 69 34 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTH 53 33 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTH 67 34 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.4 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 36 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.2 4.4 2.5 1.5 2.6 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.1 1.8 2.8 0.5 26.6 2024-25 CLE 36 31 44.9 41.0 81.5 0.6 3.8 4.4 4.5 2.0 1.4 2.1 0.2 22.8 Total 504 34 45.0 36.9 84.1 0.8 3.5 4.3 4.6 2.4 1.4 2.7 0.3 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.