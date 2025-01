Steven Adams pas inquiet pour Zach Edey

Après avoir participé à l’ascension des Grizzlies, Steven Adams a pris la route de Houston, où il joue désormais un rôle de back-up de luxe derrière Alperen Sengun. À Memphis, c’est le rookie prometteur Zach Edey qui a pris la relève, encadré par Brandon Clarke et Jaren Jackson Jr.

Memphis a misé gros sur ce physique hors du commun (2m24, 136 kilos) qui a déjà montré de belles choses sur la première partie de saison, malgré son manque d’expérience dans le basket NBA et son profil devenu un peu atypique dans la ligue d’aujourd’hui. Et même si le débutant n’a pas excellé lors des deux matchs entre Memphis et Houston ces derniers jours, Steven Adams n’a pas manqué de souligner les qualités de son « successeur ».

« Il est assez costaud. Il a un très gros potentiel, qui, clairement, n’a pas de limite », a-t-il résumé. « Il est encore jeune, il doit apprendre à jouer le basket de la NBA ».

Si Zach Edey n’a pas spécialement crevé l’écran sur le plan statistique, terminant à 4 puis 2 points pour 10 rebonds au total sur les deux matchs, c’est lorsqu’il est sorti pour sa sixième faute que Houston a entamé son retour aux affaires pour finalement s’imposer sur le fil (120-118). La gestion des fautes, de son corps et la lecture de jeu, tels sont les trois premiers axes de progression pour lui, comme ce fut le cas pour Steven Adams.

Comme Zach Edey, le Kiwi avait tendance à faire trop de fautes : 6.1 en 36 minutes dans sa saison rookie. C’est un poil plus que Zach Edey sur la première partie de cette saison.

Une place et un rôle à trouver

« Je pense que c’est ce qui peut lui poser des problèmes. C’est juste que le jeu va plus vite, mais il finira par s’y faire », a-t-il ajouté avant de concéder être bien moins inquiet pour la capacité du rookie à gober les rebonds. « Il est sacrément grand ! Pour ça, ce sera facile pour lui, ça viendra naturellement ».

Comme Steven Adams au Thunder, Zach Edey a également eu pour défi d’arriver en tant que rookie dans une formation à la hiérarchie déjà bien établie. Là encore, c’est un challenge que d’essayer de trouver sa place quand on est à côté de joueurs comme Ja Morant, Desmond Bane ou encore Jaren Jackson Jr.

Zach Edey doit donc apprendre à jouer en voyant peut-être moins le ballon et aussi en se sacrifiant pour ses leaders. Sur ce point, on se souvient des écrans dévastateurs de l’ogre kiwi dont Ja Morant a pu profiter à l’envi.

« Il s’agit juste de découvrir sa propre alchimie. Quels que soient tes scoreurs, j’essaie de leur rendre la vie aussi facile que possible. C’est ce qu’il doit faire lui aussi. Il faut bien commencer quelque part. Parce qu’il est dans une équipe qui est tellement forte, les rôles sont déjà établis, donc c’est à lui d’en remplir un ».

Les deux intérieurs se retrouveront à la fin du mois pour la dernière confrontation de la saison régulière entre Memphis et Houston. Pour l’instant, les Rockets font office de bête noire des Grizzlies avec trois succès en trois matchs. À voir si les conseils de Steven Adams feront évoluer la tendance…

Zach Edey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MEM 26 21 58.2 39.3 63.0 3.4 4.1 7.5 0.9 3.0 0.7 1.6 1.1 9.9 Total 26 21 58.2 39.3 63.0 3.4 4.1 7.5 0.9 3.0 0.7 1.6 1.1 9.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.