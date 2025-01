Le MVP de la nuit | Jalen Brunson rejoint Carmelo Anthony dans l’histoire des Knicks

Même blessé à l’épaule, Jalen Brunson sait toujours comment mettre une défense en pièces. Celle des Bucks dimanche n’a pas résisté à la déferlante en première période. Le meneur a ainsi été le grand artisan du large succès de New York sur Milwaukee avec une performance offensive de très haut niveau : 44 points à 16/26 au tir !

À le voir comme à son habitude agresser la défense adverse pour se frayer un chemin vers le cercle, difficile de croire que l’ancien Maverick était diminué. C’est d’autant plus vrai dans le premier quart-temps, un récital de la part de Jalen Brunson, entre pénétrations incisives et adresse extérieure pour sanctionner Milwaukee qui n’a pas cherché à jouer les prises à deux. Avec 23 points dans les 12 premières minutes, l’ancien de Villanova a donné le ton.

« Je ne sais pas, j’ai simplement joué mon jeu, j’ai pris du plaisir » a-t-il réagi juste après le match. « J’ai la confiance de mes coéquipiers et de mes coaches, ils rendent tout ça possible. J’étais chaud en début de match et j’ai simplement enchaîné à partir de là. »

La frayeur, puis l’ovation du Garden

La suite n’était pas moins savoureuse : du repos et un léger coup de mou dans le deuxième quart, avant 10 nouveaux points en moins de six minutes dans le troisième acte pour mettre les siens un peu plus à l’abri.

Histoire d’ajouter un peu de dramaturgie à cette performance, Jalen Brunson a dû retourner plusieurs minutes aux vestiaires après s’être de nouveau tenu l’épaule. Avant de faire son retour sous les acclamations du Madison Square Garden, pour parachever son œuvre et passer la barre des 40 points dans le dernier quart.

Avec son 17e match à 40 points et plus sous les couleurs des Knicks (en seulement deux saisons et demi), Jalen Brunson rejoint Carmelo Anthony sur le podium historique de la franchise. Seuls Patrick Ewing (30) et Bernard King (23) ont fait mieux dans les annales de la « Big Apple ». Il s’est au moins emparé d’un record dimanche : jamais un joueur des Knicks n’avait inscrit autant de points en moins de 30 minutes de jeu.

« Je trouve cela inspirant » a expliqué Tom Thibodeau en conférence de presse. « Quand vous commencez à être mentionné dans des catégories pareilles… Le mérite lui revient. Surtout que c’est un gars qui s’est fait tout seul. Encore une fois, je pense que le talent parle de lui-même, vous ne pouvez pas faire ce genre de choses sans avoir un immense talent, mais aussi avec l’humilité que Jalen a. Il veut simplement gagner. C’est la chose la plus importante. S’il met deux points et que nous gagnons, il est aussi heureux que s’il en met 44 et que nous gagnons. »

Le succès de dimanche n’a pas mis longtemps à se dessiner, permettant à Jalen Brunson de savourer un peu plus sa performance… et de retourner voir la fin du match des Eagles, l’équipe NFL de Philadelphie dont Jalen Brunson est un grand fan. Josh Hart s’est d’ailleurs amusé de la sortie en cours de match de son coéquipier. « Il voulait voir le score du match » a-t-il chambré son coéquipier. « Je lui ai dit que la prochaine fois, il pouvait simplement demander le score à quelqu’un sans avoir besoin d’aller au vestiaire. »

Pour le plus grand plaisir de Jalen Brunson, les Eagles se sont imposés pour leur premier tour de playoffs contre les Green Bay Packers. De quoi soigner son épaule meurtrie avec un sourire plus large encore, même si l’intéressé a admis qu’il n’était pas certain de pouvoir jouer lundi contre les Pistons.