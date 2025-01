Thomas Bryant s’est régalé aux côtés de Tyrese Haliburton

Lorsqu’il a été servi en tête de raquette, Tyrese Haliburton a facilement pris de vitesse Zach LaVine et s’est enfoncé au niveau de la ligne des lancers-francs pour fixer Nikola Vucevic. Le meneur des Pacers n’avait plus qu’à sauter pour trouver son intérieur resté derrière l’arc. Et Thomas Bryant, grand ouvert, convertissait. Le classique du « pick-and-pop ».

Sur au moins deux autres actions de ce genre face aux Bulls, le meneur de jeu des Pacers a trouvé son pivot. « Il rend le jeu tellement plus facile pour tout le monde. Il crée tellement de choses pour lui et pour nous. Il rend le jeu plus facile pour tous ceux qui jouent avec lui », répète le pivot, dont le coéquipier a terminé avec 13 passes pour compléter ses 16 points.

Le pivot a d’autant plus profité des caviars de son meneur qu’il était titulaire pour la première fois cette saison. Myles Turner malade, celui qui avait démarré la saison au Heat a parfaitement répondu présent : 22 points (9/16 aux tirs dont 2/4 de loin), un record pulvérisé cette saison, 8 rebonds et 2 interceptions en 28 minutes.

« Donnez-moi 12 Thomas Bryant ! Son énergie et sa volonté de bien faire. C’est un pro, on savait qu’il répondrait présent. Il a joué de la façon qu’il fallait aujourd’hui », félicite Tyrese Haliburton, dont le coach Rick Carlisle, n’est pas moins élogieux : « Il a été super, super. Efficace, intelligent. Il semblait être toujours au bon endroit, au bon moment. Il apporte une vraie énergie positive, en plus d’être un sacré joueur. »

Habitué aux meneurs qui dominent

Le coach, qui accordait une dizaine de minutes à sa recrue jusqu’ici, rapporte que l’intégration d’un tel joueur n’a pas été compliquée. « C’est un vétéran intelligent, il joue à son poste depuis un moment et a joué avec beaucoup de grands meneurs de jeu. John Wall, (Russell) Westbrook, des Hall of Famers. Donc il s’adapte très bien ».

Le technicien rappelle aussi que Thomas Bryant, à l’instar de Myles Turner, est capable de sanctionner de loin. Les deux hommes shootent à environ 36% de réussite à 3-points en carrière, même si le volume du titulaire habituel est bien plus important. « Quand vous avez un pivot remplaçant, qui est un intérieur shooteur, vous pouvez faire des choses très similaires », déduit le coach.

« Peu importe de quoi il s’agit, que je marque, prenne des rebonds ou défende. J’essaie d’apporter cette énergie contagieuse quoi qu’il arrive, que je marque ou non, et du moment qu’on gagne, c’est tout ce qui compte », résume de son côté le joueur de 27 ans.

Un rôle que ses coéquipiers semblent avoir bien intégré. « En étant aux côtés de Pascal (Siakam), Tyrese, Andrew (Nembhard), TJ (McConnell)… Tout le monde m’a accepté pour être le pivot qui apporte cette énergie contagieuse et essayer de construire quelque chose qu’ils faisaient déjà avant, et de m’y associer. Cette équipe a déjà connu du succès. Ma priorité est de bâtir plus de succès », vise le champion NBA 2023 avec les Nuggets.

Thomas Bryant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 15 5 38.1 10.0 55.6 0.2 0.9 1.1 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1 1.5 2018-19 WAS 72 21 61.6 33.3 78.1 1.6 4.7 6.3 1.3 1.8 0.3 0.8 0.9 10.5 2019-20 WAS 46 25 58.1 40.7 74.1 2.1 5.1 7.2 1.8 2.2 0.5 1.2 1.1 13.2 2020-21 WAS 10 27 64.8 42.9 66.7 1.8 4.3 6.1 1.5 3.1 0.4 1.1 0.8 14.3 2021-22 WAS 27 16 52.0 28.6 87.5 1.0 3.0 4.0 0.9 1.6 0.2 0.7 0.8 7.4 2022-23 * All Teams 59 18 62.3 44.1 73.8 1.5 4.3 5.7 0.5 1.7 0.3 0.6 0.5 9.8 2022-23 * LAL 41 21 65.4 44.0 74.1 1.6 5.2 6.8 0.7 1.9 0.3 0.7 0.6 12.1 2022-23 * DEN 18 11 48.5 44.4 72.2 1.1 2.3 3.3 0.1 1.4 0.1 0.6 0.4 4.6 2023-24 MIA 38 12 57.7 18.2 87.2 1.1 2.7 3.7 0.6 1.2 0.3 0.6 0.4 5.7 2024-25 * All Teams 21 12 49.3 36.8 100.0 0.9 2.3 3.2 0.6 1.0 0.2 0.2 0.6 4.6 2024-25 * IND 12 13 54.4 40.0 100.0 1.5 2.1 3.6 0.8 1.1 0.5 0.2 0.3 6.5 2024-25 * MIA 10 12 42.9 35.3 100.0 0.6 2.6 3.2 0.4 0.9 0.1 0.2 0.9 4.1 Total 288 18 59.2 35.6 77.4 1.4 3.9 5.3 1.0 1.7 0.3 0.7 0.7 9.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.