Programme du soir | Choc au sommet entre les Cavaliers et le Thunder

Dans la nuit, on suivra aussi le duel entre les Sixers de Guershon Yabusele et les Wizards de Bilal Coulibaly et Alex Sarr (01h30), mais aussi l’affrontement entre les Nuggets et les Clippers (03h00) même si Kawhi Leonard ne sera pas de la partie. L’ailier n’est cette fois pas blessé, mais il est auprès de ses proches, obligé de quitter leurs maisons suite aux feux de forêt qui menacent Los Angeles…

Enfin, la nuit se termine dans le Wisconsin, où Giannis Antetokounmpo et les Bucks défient Victor Wembanyama et les Spurs à partir de 03h30. À suivre en direct sur beIN Sports 1.

Programme complet

01h00 | Cleveland – Oklahoma City (beIN Sports 2)

01h00 | Indiana – Chicago

01h00 | Philadelphie – Washington

01h30 | New York – Toronto

01h30 | Brooklyn – Detroit

02h00 | New Orleans – Portland

03h00 | Denver – LA Clippers

03h30 | Milwaukee – San Antonio (beIN Sports 1)