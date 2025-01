La sensation Sensabaugh

L’année 2025 ne pouvait pas mieux commencer pour Brice Sensabaugh. Pour son passage annuel dans sa Floride natale, l’ancien ailier d’Ohio State vient tout simplement de vivre les plus belles 24 heures de sa jeune carrière. Après avoir planté 34 points samedi à Miami, il a récidivé cette nuit à Orlando avec 27 points. À chaque fois, le Jazz a gagné, et Brice Sensabaugh va reprendre l’avion avec 30.5 points de moyenne en deux soirs, et un impressionnant 12 sur 17 à 3-points !

« On explique souvent à nos jeunes que c’est un métier qui se joue chaque soir, et que les meilleurs joueurs le sont grâce à leur régularité, » rapporte Will Hardy. « Je ne dis pas que j’attends de Brice qu’il marque plus de 25 points à chaque match, mais je pense que c’était un grand pas pour lui, pour sa confiance et sa foi dans le travail qu’il accomplit, de réaliser ce type de performance deux soirs de suite. »

Natif d’Orlando, Brice Sensabaugh a profité des absences de Jordan Clarkson et Keyonte George pour récupérer un paquet de tirs en sortie de banc. Face au Magic, le Jazz était ainsi privé de ses cinq meilleurs marqueurs, mais avec l’éclosion de l’ailier, cette escapade floridienne se termine parfaitement.

Un air de Dennis Scott

« J’essaie juste de m’appuyer sur ce que j’ai fait, » réagit le héros du week-end, dont le jeu rappelle celui de Dennis Scott, l’ancienne gâchette du Magic. « J’ai trouvé un peu de rythme, alors j’essaie de le maintenir, de trouver les bons tirs, et de m’assurer de bien finir mon geste pour que ça rentre. »

Sélectionné en 28e position en 2023, Brice Sensabaugh n’avait pas beaucoup eu l’occasion de s’exprimer, dans un effectif en quasi reconstruction permanente. Pour son coach, les efforts paient enfin.

« C’est clairement encourageant de voir comment Brice continue de se battre dans ce début de carrière, » conclut le coach. « L’an dernier, il n’avait pas eu beaucoup d’opportunités. En début de saison, il n’en avait pas beaucoup non plus, mais il est resté concentré et calme, et il est en train de mériter son temps de jeu. »

Si l’intéressé maintient ce niveau, sans doute que ses dirigeants vont en profiter pour se séparer d’un ou deux vétérans courtisés, comme Collin Sexton ou Jordan Clarkson.