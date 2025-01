Après Miami, le Jazz s’impose à Orlando !

En 24 heures, le Jazz vient de réaliser le « road trip » parfait en Floride avec un large succès à Miami, suivi d’une victoire à Orlando où il est très difficile de s’imposer cette saison. Comme la veille, Will Hardy a pu compter sur un grand Brice Sensabaugh, qui repart de Floride avec 61 points inscrits en deux matches !

Après un round d’observation, c’est Kyle Filipowski qui place le Jazz en tête (15-13) face à une défense intérieure du Magic inexistante. Ce n’est pas forcément mieux côté Jazz, et Jonathan Isaac et Wendell Carter Jr. en profitent pour signer un 12-2 pour signer le premier écart de la rencontre (25-17). Il faut l’entrée de Sensabaugh pour que le Jazz retrouve des couleurs et limite la casse (25-22).

Svi Mykhailiuk s’en va chercher le And-1, et le Jazz reprend les rênes de la rencontre. Sensabaugh est toujours aussi adroit, et Collin Sexton prend le relais pour garder la main. Côté Orlando, Cole Anthony n’est pas en réussite pour son retour dans le cinq de départ, entre les balles perdues et sa mauvaise sélection de tirs. C’est finalement Caleb Houstan qui fait mouche de loin pour égaliser avant la pause (43-43).

Le Magic craque

Au retour des vestiaires, la rencontre se transforme en un duel entre Anthony et Sexton. Avantage à l’arrière du Jazz, qui peut compter sur Walker Kessler comme intimidateur et rampe de lancement. Le Magic a de plus en plus de mal à marquer, et Sexton insiste (57-50). Le Magic est au bord de la rupture, et c’est l’inévitable Sensabaugh qui répond à Carter Jr (66-59). Le Jazz insiste sous les panneaux, et la paire Eubanks-Filipowski fait passer l’écart au-dessus des 20 points (75-64).

Il ne reste plus qu’à Sensabaugh de porter l’estocade. Le « sophomore » plante huit points de suite pour donner 17 points d’avance. Cette fois, Orlando est KO, et le « garbage time » permet à Jett Howard de soigner ses stats, tandis que l’écart atteindra les 20 points (89-69). Victoire finale du Jazz (105-92), sans Lauri Markkanen, John Collins et Keyonte George, privés de « back-to-back ».

CE QU’IL FAUT RETENIR

Un Magic exsangue. Pas de Paolo Banchero, Jalen Suggs, Moritz et Franz Wagner, ni de Gary Harris à l’entre-deux. Même Anthony Black, censé revenir d’une blessure au dos, n’a finalement pas foulé le parquet.

Sensabaugh, la révélation. Les dirigeants du Jazz peuvent échanger Collin Sexton et/ou Jordan Clarkson, ils ont un nouveau scoreur en sortie de banc ! Après ses 34 points face au Heat, l’imposant ailier plante 27 points avec une adresse remarquable : 11/19 au tir dont 5/6 à 3-points.

Le Jazz aime l’Est et voyager. Les joueurs de Will Hardy affichent un bilan positif face aux franchises de l’Est, avec six victoires pour quatre défaites. Autre particularité de ce Jazz : il a remporté sept de ses neuf victoires à l’extérieur !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.