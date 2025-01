Russell Westbrook, le porte-bonheur des Nuggets

Neuf victoires pour deux défaites, soit 82% de victoires. C’est le bilan des Nuggets lorsque Russell Westbrook est titulaire, et cette nuit, face aux Hawks, les joueurs de Mike Malone ont enchaîné avec un troisième succès de rang.

Avec 19 victoires pour 13 défaites, les voilà 4e à l’Ouest, et l’ancien MVP a encore été ultra-efficace avec 16 points et 11 passes en 26 minutes. Après son triple-double parfait face au Jazz, il signe un superbe 5 sur 6 aux tirs, et on l’a encore vu se démener en défense pour mettre la pression sur les arrières des Hawks.

« Chacun doit prendre ses responsabilités, à commencer par moi » explique-t-il en bord de terrain. « Je dois défendre de l’entre-deux jusqu’au buzzer ! Ce soir, on a fait du bon boulot pour élever le niveau de jeu en 3e quart-temps, et ça nous a aidés pour gagner ».

Christian Braun surpris par ses qualités de passeur

Ce qu’on retient pourtant, c’est ce premier quart-temps où Russell Westbrook et Nikola Jokic se sont trouvés les yeux fermés. Comme face au Jazz, les deux combinent de mieux en mieux, et ça transforme l’attaque de Denver. « C’est le meilleur joueur du monde, et mon boulot est de lui faciliter le travail » poursuit le meneur de jeu. « C’est ce qu’il fait pour tout le monde, et c’est un plaisir de partager le terrain avec lui ».

Pour Christian Braun, la bonne période des Nuggets doit beaucoup à Russell Westbrook, davantage encore que les triple-double à répétition de Nikola Jokic.

« On joue tous vraiment bien, mais une grande partie de ce qui nous rend si bons, surtout lors de ces derniers matchs, c’est Russ » estime le jeune arrière. « Vous savez, quand il joue en transition… J’ai même dit à quelqu’un l’autre jour que que j’étais un peu surpris de voir à quel point c’était un bon passeur. Je savais qu’il était bon, mais je ne savais pas qu’il était aussi bon que ça. Il joue vraiment bien avec moi et il me trouve souvent en transition. »

Russell Westbrook Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 OKC 82 33 39.8 27.1 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 2.3 1.3 3.3 0.2 15.3 2009-10 OKC 82 34 41.8 22.1 78.0 1.7 3.1 4.9 8.0 2.5 1.3 3.3 0.4 16.1 2010-11 OKC 82 35 44.2 33.0 84.2 1.5 3.1 4.6 8.2 2.5 1.9 3.9 0.4 21.9 2011-12 OKC 66 35 45.7 31.6 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 2.2 1.7 3.6 0.3 23.6 2012-13 OKC 82 35 43.8 32.3 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 2.3 1.8 3.3 0.3 23.2 2013-14 OKC 46 31 43.7 31.8 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 2.3 1.9 3.8 0.2 21.8 2014-15 OKC 67 34 42.6 29.9 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 2.7 2.1 4.4 0.2 28.1 2015-16 OKC 80 34 45.4 29.6 81.2 1.8 6.0 7.8 10.4 2.5 2.0 4.3 0.2 23.5 2016-17 ★ OKC 81 35 42.5 34.3 84.5 1.7 9.0 10.7 10.4 2.3 1.6 5.4 0.4 31.6 2017-18 OKC 80 36 44.9 29.8 73.7 1.9 8.2 10.1 10.2 2.5 1.8 4.8 0.2 25.4 2018-19 OKC 73 36 42.8 29.0 65.6 1.5 9.6 11.1 10.7 3.4 1.9 4.5 0.5 22.9 2019-20 HOU 57 36 47.2 25.8 76.3 1.8 6.2 7.9 7.0 3.5 1.6 4.5 0.4 27.2 2020-21 WAS 65 36 43.9 31.5 65.6 1.7 9.9 11.5 11.7 2.9 1.4 4.8 0.4 22.2 2021-22 LAL 78 34 44.4 29.8 66.7 1.4 6.0 7.4 7.1 3.0 1.0 3.8 0.3 18.5 2022-23 * All Teams 73 29 43.6 31.1 65.6 1.2 4.6 5.8 7.5 2.2 1.0 3.5 0.5 15.9 2022-23 * LAL 52 29 41.7 29.6 65.5 1.1 5.0 6.2 7.5 2.3 1.0 3.5 0.4 15.9 2022-23 * LAC 21 30 48.9 35.6 65.8 1.4 3.4 4.9 7.6 2.0 1.1 3.4 0.5 15.8 2023-24 LAC 68 23 45.4 27.3 68.8 1.4 3.7 5.0 4.5 1.8 1.1 2.1 0.3 11.1 2024-25 DEN 31 26 44.7 31.2 62.4 1.1 3.5 4.5 6.5 2.5 1.7 2.7 0.5 12.1 Total 1193 33 43.8 30.4 77.4 1.6 5.5 7.1 8.1 2.6 1.6 3.9 0.3 21.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.