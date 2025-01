Les Kings ont éteint les Sixers pour finir sur un 15-0

À la sortie d’un temps-mort, Paul George venait d’être servi dans un quart de terrain, face à Keon Ellis. Guerschon Yabusele est venu poser un écran à son ailier et… le piège s’est refermé sur « PG ». Ce dernier, pris en tenaille par son défenseur ainsi que Domantas Sabonis, est parti en dribble mais en s’éloignant du cercle.

La prise à deux a si bien fonctionné que Paul George s’est retrouvé au niveau de la ligne médiane. Étouffé, il a tenté de trouver un Eric Gordon seul sous le panier, un ballon facilement intercepté par Trey Lyles. Cette merveille de prise à deux est survenue à trois minutes d’une fin de rencontre mal embarquée pour les locaux. Quelques secondes avant cette interception, les Kings étaient encore menés de 9 points (98-107).

Des fautes à donner

« Durant un temps-mort, je les ai mis au défi de faire trois stops de suite. Luke (Loucks, son assistant) a proposé de faire des prises à deux parce que je crois qu’on avait deux fautes à faire et il nous en restait une dans les deux dernières minutes, ce qui nous a permis de continuer à être super agressifs », rapporte Doug Christie.

« On voulait continuer de faire ce qu’on faisait, continuer à faire des stops et à ce stade, on pouvait même être trop agressif pour les 90 secondes suivantes », confirme De’Aaron Fox en soulignant que de l’autre côté du terrain, les Kings ont cherché à attaquer Paul George avec ses cinq fautes. Celui-ci, qui ne prendra qu’un tir dans le 4e, finira par écoper de sa 6e faute à quelques secondes de la fin.

Après la prise à deux évoquée plus haut, les Californiens allaient reproduire ce modèle sur la possession suivante : « PG » encore noyé, les Sixers étaient sanctionnés d’une violation des 24 secondes. Quelques secondes plus tard, DeMar DeRozan volera un ballon des mains de Tyrese Maxey avant de partir en contre-attaque. Le même DeRozan interceptera le ballon sur la remise en jeu de son ami Kyle Lowry dans les dernières secondes.

Tyrese Maxey s’en veut

De quoi valoir à l’arrière vétéran le titre de « meilleur défenseur » de la soirée rapporte Doug Christie, dont l’équipe a contenu les Sixers à 18 points dans le dernier quart-temps (33-18). « Je suis super fier de nos gars, c’est le type de combat qu’on attend soir après soir. 18 points pour eux dans le quatrième quart-temps, cela ne va pas arriver tous les soirs, mais c’est ce à quoi on tend », salue le coach.

18 points et pas un seul dans les trois minutes et trente dernières secondes de la partie. « On ne pouvait pas marquer. Ils nous ont empêchés de faire tout ce qu’on voulait faire. C’est en grande partie de ma faute, donc je dois faire mieux à la fin », se blâme Tyrese Maxey. Portés par cette défense et un De’Aaron Fox de feu dans le final, les Californiens ont signé un 15-0 pour clore les débats.

« Faire l’expérience de cet effort est énorme et tout que j’avais imaginé. Je suis un grand gourmand donc j’en veux plus. Je suis agressif par nature, c’est ce que je veux voir de leur part. On n’est peut-être pas les plus costauds quand vous regardez les très bonnes défenses de la ligue, mais on peut toujours faire quelque chose », termine Doug Christie.