La MB.01 revient en 2025 !

LaMelo Ball et Puma ont régalé en 2024, entre les facéties du meneur de jeu de Charlotte ballon en main et les coloris « extravagants » de la marque allemande pour mettre en avant la MB.03 puis la MB.04 depuis le début de la saison. Pour 2025, Puma devrait à nouveau attaquer fort avec le possible retour de la MB.01, la toute première chaussure de LaMelo Ball, sortie en 2021 !

La paire avait donné le ton en alignant les coloris sortant de l’ordinaire. Cette nouvelle version « Alien Safari » en fera bientôt partie avec un mariage pour le moins original, entre sa tige en « vert néon lumineux » assortie d’un imprimé « Safari » entre bleu et violet. L’ensemble est complété par des finitions en bleu et rose avec également une semelle extérieure translucide marquée d’un « RARE » bleu.

Pas encore de date de sortie officielle pour l’instant pour ce modèle même si on peut espérer le voir investir le marché autour du 10 janvier.

(Via SneakerNews)