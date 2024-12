Programme du soir | La division Pacific fait des siennes

Les Hawks sont clairement l’équipe surprise à l’Est, et on pourra en avoir la confirmation dès 21h00 avec la réception du Heat. On attend évidemment un grand Zaccharie Risacher pour épauler Trae Young. Autres rookies français sur le pont : Tidjane Salaun qui reçoit le Thunder à Charlotte ; Alex Sarr sera en piste pour recevoir des Knicks qui restent sur 6 victoires de suite.

A l’Ouest, c’est la Pacific division qui attire tous les regards avec des Warriors qui reçoivent les Suns, pour se relancer, et rester dans le positif, tandis que les Lakers vont découvrir les Kings version Doug Christie.

Programme complet

21h00 | Atlanta – Miami (beIN Sports 1)

01h00 | Charlotte – OKC

01h00 | Washington – New York

02h00 | Chicago – Milwaukee

02h30 | Golden State – Phoenix

03h00 | Denver – Detroit

03h30 | Utah – Philadelphie

04h00 | Portland – Dallas

04h30 | LA Lakers -Sacramento (beIN Sports Max 4)